سرنوشت نامعلوم۱۷۰میلیون مترمکعب آب زاینده رود درآستانه کشت پاییزه

حسین محمدرضایی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تا آخر شهریور ماه یعنی آخر سال آبی ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد ذخیره باشد تا نیمه آبان ماه برای کشت پاییزه آب باز شود اما این در حالی است که ذخیره پشت سد در حال حاضر حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعب است و مشخص نیست، ۱۷۰ میلیون مترمکعب آن کجا مصرف شده است.

وی بیان داشت: به دلیل کمبود ذخیره آبی، آب پاییزه امسال ممکن است دیرتر از موعد به کشاورزان اختصاص یابد چراکه آب سد کمتر از پیش بینی هاست و باید بارندگی های پائیز شروع و این اقدام صورت ‌گیرد.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان اعلام کرد: طبق بند یک مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود در دوم آذرماه سال ۹۴ با پیش بینی یک هزار و ۱۵۰ میلیمتر بارندگی در سرشاخه زاینده رود و با کاهش ۱۰ درصدی همه مصرف کنندگان آب زاینده رود باید در ابتدای سال زراعی، ذخیره آب پشت سد زاینده رود ۴۰۰ میلیون متر مکعب باشد.

محمدرضایی افزود: با این وجود حدود ۱۰۰ میلیمتر بیش از پیش بینی ها بارندگی شد و با توجه به اینکه میزان آب مصرفی برای تمام قسمت‌ها در شورای هماهنگی زاینده رود تعریف شده باید آب ذخیره شده بیش از این مقدار باشد ولی متاسفانه در حال حاضر ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود کمتر از پیش بینی بوده و باید دید این مقدار آب کجا رفته و وزارت نیرو پاسخگو باشد.

این عضو هیات مدیره نظام صنفی شهرستان اصفهان به سوال خبرنگار مهر که این مقدار آب چه شده است، گفت: شاید این کاهش حجم آب به دلیل بی توجهی، بی تدبیری و ضعف مدیریت، مدیریت بهم پیوستن حوضه زاینده رود و عدم کنترل بر افزایش میزان برداشت آب در استان چهارمحال بختیاری‌ و در بالا دست زاینده رود و همچنین افزایش میزان مصرف شرب، صنعت و انتقال زیاد آب به شهرستان های اطراف و همچنین به استان یزد باشد.

محمدرضایی در پاسخ به اینکه با برگزاری دعای عرفه در کف زاینده رود آیا تاکنون اعتراضی صورت گرفته که چرا به جای اعتراض به خشکی زاینده رود، مسئولان مراسم مناسبتی را در این مکان برگزار می کنند، بیان داشت: مانعی نیست که این مراسم مذهبی در بستر این رود خشک برگزار شود، ولی ای کاش برای زنده شدن این رود خشک هم دست به دعا می شدیم و در آخر این مراسم پرفیض اگر تمام مردمی که در این مراسم شرکت داشتند به خشکی و بحران به وجود آمده از عدم مدیریت بر حوضه زاینده رود اعتراض خود را اعلام می کردند خیلی بهتر و به جا بود.

بازگشایی موقت زاینده رود برای نجات درختان غرب اصفهان بود

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان در ارتباط با خشکی رودخانه در زرین‌شهر، اضافه کرد: در گذشته آب سد تا پشت سد نکوآباد می‌آمد که از زرین شهر عبور می‌کرد اما امسال به دلیل کمبود آب، آب تا سد چم‌آسمان می‌آید و در این قسمت آب توسط این سد به طرف تونل انتقال آب ایستگاه تصفیه خانه بابا شیخ علی منحرف می‌شود و تا این قسمت آب به شدت زیاد موجود هست و حدود ۱۲ تا ۱۳ متر مکعب آب به سمت تصفیه خانه می‌رود و بعد از آن، حجم آب در رودخانه کم و کمتر می‌شود.

وی در ارتباط با خشکی چاه‌های فلاورجان و باز شدن آب به صورت مقطعی اعلام کرد: در تابستان هر ماه یک هفته آب برای نجات درختان غرب که شامل فلاورجان، خمینی‌شهر، نجف آباد و مبارکه است باز می شود و توسط سد انحرافی نکوآباد به کانال های چپ و راست آن هدایت می شود، و از این نقطه دیگر آبی در رودخانه زاینده رود جاری نیست و به همین دلیل چاه های شهرستان فلاورجان که در حاشیه زاینده رود است خشک و یا کم آب شده است.

محمدرضایی تاکید کرد: به همین دلیل با بسته شدن دریچه های تامین آب کانال ها در سد نکو آباد مبارکه، دریچه های این سد به سمت رودخانه باز شد و آب در زاینده رود به سمت فلاورجان جاری شد و منظور از جریان آب در زاینده رود به طرف شهرستان فلاورجان آبگیری چاه های این شهرستان است.