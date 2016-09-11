مسجد امام حسن عسکری(ع) در تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی به مناسبت افتتاح مسجد جامع امام حسن عسکری(ع) در تهران، طی یادداشتی این مسجد را که تحت اشراف آیت الله العظمی جوادی آملی می باشد و در روز عید سعید قربان افتتاح خواهد شد، مکانی گرانبها و اقتضائی ذی قیمت برای همه مردم مازندران خصوصاً آن جمع فرهیخته ای که در تهران روزگار می گذرانند دانستند که علاوه بر انجام مناسک عبادی و سیاسی خود، به حل و فصل مسائل کلان استان بپردازند.

حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی به مناسبت افتتاح مسجد جامع امام حسن عسکری(ع) در تهران، طی یادداشتی بیان داشت: این مکانت فرصتی گرانبها و اقتضائی ذی قیمت برای همه مردم مازندران خصوصاً آن جمع فرهیخته ای که در تهران روزگار می گذرانند می باشد تا تحت إشراف مرجعیّت علمی و فرهنگی و دینی معظّم له، ضمن انجام مناسک عبادی و مذهبی خویش رواق روشنی از هم فکری و هم دلی در جهت تقویت بنیان های دینی و فرهنگی و نیز تسدید ارکان نظام اسلامی و همچنین حلّ و فصل مسائل کلان و عمده استان که موجب وحدت بیشتر و خدمت افزون تر است تلاش و کوشش نمایند.



وی در این یادداشت آورده است:نه عمق دریای خزر می تواند نشانی از خطّه پر خاطره مازندران باشد و نه اوج قلّه های البرز می تواند نمائی از رفعت شأن طبرستان، این باریکه ای که بین دریا و جنگل و کوه قرار گرفته چقدر پر صلابت و به چه میزان با سطوت است، گویا همه مظاهر طبیعی از کوه، دشت، جنگل و دریا و ...به نهضتی طبیعی در آمده اند تا ویژگیهای برجسته مردمان این خطّه را با زبان خویش به نمایش در آورند.

با حمد و سپاس از درگاه کبریائی آن کبیر متعال و جایگاه جبروتی آن صاحب جلال و جمال و با تحیّت و سلام به پیشگاه فخر عالم وجود حضرت محمّد مصطفی (ص) و با هزاران درود بر عترت طاهرینش به ویژه حضرت سید اوصیا مهدی مهتدیٰ (ع).

یکی از به یاد ماندنی ترین روز های مازندران با شکوه در یکی از عمده ترین أعیاد رسمی امّت اسلامی رقم می خورد مردم فهیم، متدیّن و تاریخ ساز مازندران یکی از بزرگترین و با شکوه ترین خاطرات زندگی خویش را به یادگار می نهند، تهران بزرگ که به نوعی عصاره جامعه اسلامی است و اکنون قریب به یک ملیون مازندرانی نخبه، حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خویش را در این سرا روزگار می گذرانند با بر پائی نماز عید قربان به امامت حکیم ژرف بین و فقیه جهان نگر حضرت آیه الله جوادی آملی کنگره عظیم دینی و فرهنگی حجّ را در پرتو این نماز پر شکوه تعظیم و تکریم می نمایند. البته بایستی با کمال تأسف اظهار نمود که آئین شکوهمند و مناسک توحیدی حجّ عالم اسلام در حالی در حال برگزاری است که متأسفانه دستان ناپاک و غاصب سعودی موجب محرومیّت حجّ گزاران راستین ایرانی گردیده و برای رفع این بلیّه ضمن امید به اهتمام جهان اسلام، به ساحت الهی شکایت می بریم. باید با کمال عشق و اشتیاق اظهار داشت، آرزوی چند و چندین ساله مردم متدیّن این سرزمین که دور از وطن اصلی امّا دل مشغول بدان هستند به وقوع پیوست.

اکنون به همّت این جمع خیر اندیش فاخر و همچنین مساعدتهای مردم متدیّن و علاقمند به قرآن و عترت تهران از سوی نهادهای نظام اسلامی مسجدی با عظمت و مجللّ به نام مسجد جامع امام حسن عسکری (علیه السلام) تحت إشراف معظّم له تأسیس گردیده و فرصتی گرانبها و بی بدیل فراهم آمده است، این مکانت فرصتی گرانبها و اقتضائی ذی قیمت برای همه مردم مازندران خصوصاً آن جمع فرهیخته ای که در تهران روزگار می گذرانند می باشد تا تحت إشراف مرجعیّت علمی و فرهنگی و دینی معظّم له، ضمن انجام مناسک عبادی و مذهبی خویش رواق روشنی از هم فکری و هم دلی در جهت تقویت بنیان های دینی و فرهنگی و نیز تسدید ارکان نظام اسلامی و همچنین حلّ و فصل مسائل کلان و عمده استان که موجب وحدت بیشتر و خدمت افزون تر است تلاش و کوشش نمایند.

از بارگاه پروردگاری برای اسلام عزیز و استواری نظام جمهوری اسلامی و سلامت و توفیقات مقام معظّم رهبری تحت هدایتها و حمایتهای حضرت بقیه الله الاعظم (عج) آرزوی نیک فرجامی دارم.