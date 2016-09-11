به گزارش خبرنگار مهر، در مستند «قربانگاه» با تعدادی از بازماندگان قربانیان فاجعه منا که از اهالی گنبد کاووس و بندرترکمن هستند گفتگو می شود.

در این مستند شاهدان عینی فاجعه منا از چگونه رخ دادن چنین حادثه ای سخن می گویند. برخی از آنها به این نکته اشاره می کنند که هموطنان شان را در حالی که نفس می‌کشیدند و به نظر نمی رسید رو به مرگ باشند به آمبولانس رسانده اند اما به فاصله کوتاهی پیکر بی جان آنها از بیمارستان های سعودی خارج شده است.

زنان حاضر در «قربانگاه» از عزیزان شان می گویند که جان شان در معرض خطر بوده اما کمکی به آنها نشده است. برخی دیگر که بدحال بوده اند از اینکه سه چهار ساعت بدون اینکه کسی به یاری شان بیاید، در انتظار بوده اند، حرف می زنند.

هموطنان ترکمن در این مستند توضیحاتی درباره حس و حال شان در آن لحظات نامساعد و جزئیات ماجرا ارائه میدهند؛ اینکه در مراسم رمی جمرات در خیابان ۲۰۴ همه را وادار به حرکت در راهی کرده اند که عرض آن ۱۲ متر بیشتر نبوده است، به گونه ای که انگار هیچ جای گریزی برایشان نبوده و گویی که آنها را به مسلخ می بردند.

مستند «قربانگاه» دوشنبه ۲۲ شهریور همزمان با اولین سالگرد فاجعه منا، ساعت ۱۹ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و سه شنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۱ بازپخش می شود.