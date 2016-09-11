کشت کلزا در مزارع شهرستان قزوین آغاز شد

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشت کلزا با هدف افزایش تولید و سطح کشت دانه های روغنی و همچنین بمنظور تامین نیاز روغن و افزایش سهم تولیدات داخلی انجام می شود.

وی افزود: در سال گذشته ۳۰۰ هکتار از اراضی روستاهای بخش مرکزی این شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافت.

علیخانی تصریح کرد: این مدیریت در سال زراعی جاری افزایش سطح کشت این محصول را تا ۱۰۰۰ هکتار در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته وی؛ متوسط عملکرد محصول کلزا در هر هکتار حدود ۲ و نیم تن است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قزوین با بیان اهمیت کشت کلزا و تامین روغن مورد نیاز کشور گفت: کشت کلزا تناوب بسیار خوبی برای مزارع گندم، جو، برنج و ذرت است که موجب دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی می شود.

علیخانی تصریح کرد: کشت کلزا از سال ۱۳۸۰ در مزارع کشاورزی این شهرستان آغاز شده که سطح کشت این محصول هر ساله نسبت به سال های گذشته روند صعودی دارد که این امر نقش مهمی در خود کفایی تولید، اشتغالزایی و تامین امنیت غذایی کشاورزان شهرستان قزوین داشته است.