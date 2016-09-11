۲۸۰۰ واحد مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح یکشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ استان لرستان با بیان اینکه سرشماری مانند انتخابات کاری ملی است، اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی باید در این موضوع مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در جلسه شورای اداری که هفته آینده برگزار می شود مفصل به موضوع سرشماری پرداخته خواهد شد، گفت: سرشماری پایه و مبنایی برای تصمیم گیری در کشور است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اطلاعات داده شده به ماموران آمارگیر باید اطلاعاتی صحیح و دقیق باشد، افزود: در آمارگیری افراد باید احساس کنند که این آمار دادن ها به ضررشان تمام نخواهد شد.

بازوند بیان داشت: صدا و سیما باید به صورت ویژه موضوع آمارگیری را تشریح کند.

وی به وجود دو هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مهر خالی در استان اشاره کرد و گفت: وجود این تعداد مسکن خالی نشانگر نیازمند نبودن افراد به مسکن بوده چرا که کسی اقدام به خرید آن ها نمی کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه ۵۵۰ نفر مامور سرشماری در استان وجود دارد، عنوان کرد: ماموران سرشماری باید افرادی با حوصله باشند که بتوانند آماری دقیق را از افراد خانوار بگیرند.

بازوند اضافه کرد: در صورتی که اطلاعات داده شده توسط خانوار ها صحیح نباشد تصمیم گیری برای استان با مشکل مواجه خواهد شد.

وی به بالا رفتن مطالبات بر اثر اشتباه بودن آمار اشاره کرد و گفت: این امر ممکن است منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی ما که همان مردم هستند شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه همه افراد باید در امر آمارگیری مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: از تاریخ سه مهر ماه سال جاری ثبت نام خانوار به صورت اینترنتی آغاز خواهد شد.

بازوند اضافه کرد: در صورتیکه ثبت نام افراد به صورت اینترنتی انجام شود به بحث سرشماری و زودتر به اتمام رسیدن آن کمک خواهد کرد.

وی گفت: امیدواریم شاهد سرشماری با آمار دقیق و صحیح باشیم.