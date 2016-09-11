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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

۱۴ شهید در حملات سعودیها به دو استان یمن

۱۴ شهید در حملات سعودیها به دو استان یمن

جنگنده های رژیم سعودی مناطق مختلف دو استان «حجه» و «صعده» یمن را بمباران کردند که در پی آن ۱۴ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، جنگنده های متجاوز سعودی به منطقه حیران استان حجه حمله کردند که بر اثر آن ۶ شهروند شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، یک منبع محلی در این استان به خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) گفت: جنگنده های متجاوز در این حمله، خانه «الشیخ مقبول الحرملی» در منطقه «حیران» را هدف قرار دادند.

به گفته این منبع، شماری از قربانیان زن و یا کودک هستند. در حملات جنگنده های متجاوز سعودی به تعدادی از مناطق استان صعده نیز ۸ شهروند شهید شدند.  

یک منبع امنیتی در استان صعده به خبرگزاری رسمی یمن گفت: جنگنده های متجاوز دو خودروی غیرنظامی را در منطقه «قطابر» هدف قرار دادند که به شهادت ۸ شهروند که سرنشین این خودروها بودند، منجر شد.     

به گفته این منبع، جنگنده های متجاوز یک جایگاه سوخت و مزارع شهروندان را در منطقه «الملاحیط» صعده هدف قرار دادند و همچنین به مناطق «باقم» و «مران» در استان صعده حمله کردند.

کد مطلب 3766750

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