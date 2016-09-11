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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

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وزیر مشاور در امور خارجه هند به مقام امام راحل ادای احترام کرد

وزیر مشاور در امور خارجه هند به مقام امام راحل ادای احترام کرد

وزیر مشاور امور خارجه هند در سفر به تهران با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به مقام والای ایشان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان، «مباشر جواد اکبر » وزیر مشاور در روابط خارجی هند از روز شنبه برای دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تهران به سر می برد

این مقام بلند پایه هندی پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، در حرم امام خمینی(ره) حضور و ادای احترام کرد.

گفتنی است در این مراسم بعد از پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، وزیر مشاور در روابط خارجی هند به همراه هیئت همراه به مقام شامخ امام خمینی(ره) ادای احترام کرد.

لازم به ذکر است مباشر جواد اکبر برای بررسی چشم انداز تحولات منطقه ای ایران و هند به ایران سفر کرده است.

کد مطلب 3766753
محمد مهدی ملکی

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