گزارش اتفاقات بازی تراکتور - پرسپولیس در کمیته اخلاق و انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی ناظر بازی پرسپولیس با تراکتورسازی درباره اتفاقات رخ داده در پایان این مسابقه، گفت: در طول بازی مشکل خاصی نبود و فقط چندبطری داخل زمین پرتاب شد! متاسفانه بعد از بازی چند نفر از کانون هواداران با خبرنگاران و عکاسان درگیر شدند که صحنه های ناشایستی رقم خورد.

وی درباره عدم حضور برانکو و قلعه نویی در نشست خبری تاکید کرد: این ورزشگاه (ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی) قابلیت برگزاری این مسابقه را نداشت ولی چاره ای هم نبود.

ناظر بازی پرسپولیس با تراکتورسازی تاکید کرد: ان شاءالله که درایت شود و با این افراد برخورد شود. من هم گزارش این اتفاقات را در اختیار کمیته انضباطی و کمیته اخلاق می‌گذارم. پرواز ما به تهران تاخیر داشت ولی بلافاصله بعد از بازگشت به تهران، مستقیم گزارش اتفاقات را به کمیته انضباطی می‌دهم.