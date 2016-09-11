فردا آخرین مهلت شرکت در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان شهریور ۱۳۹۵دانشگاه‌ها از روز ۱۳ شهریورماه ۹۵ آغاز شده است.

متقاضیان واجد شرایط تا فردا دوشنبه ۲۲ شهریورماه، فرصت دارند، پس از بررسی و کسب اطمینان از شرایط اعلام شده در اعلام نیاز دانشگاه ها در فراخوان شهریور ۹۵، نسبت به تعیین اولویت اقدام کنند.

در حال حاضر فایل اعلام نیاز فراخوان شهریور۹۵ بر روی سایت مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم به نشانی http://www.mjazb.ir قرار دارد.

براساس زمانبندی اعلام شده از سوی مرکز جذب وزارت علوم، پالایش اولیه تقاضاها از اول مهر آغاز شده و تا ۱۴ مهرماه ادامه خواهد داشت و فرایند جذب توسط دانشگاه ها از ۱۵ مهر ماه آغاز شده و تا ۳۰ آبان ماه به مدت دو نیم ماه ادامه خواهد داشت.