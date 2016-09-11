به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ استان لرستان با اشاره به اینکه استاندارد جهانی سرشماری هر ۱۰ سال یک بار است، اظهار داشت: از سال ۹۵ به بعد نیز سرشماری هر ۱۰ سال یک بار صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: اطلاعات کسب شده در سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری برای مسئولان کشور است.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن لرستان اضافه کرد: بنا است با این اطلاعات کسب شده توسط ماموران آمار برای استان لرستان برنامه ریزی کنند.

هادی چگنی با بیان اینکه در صورت اشتباه بودن اطلاعات داده شده برنامه ریزی استان نمی تواند برنامه ریزی صحیحی باشد، گفت: انتظار داریم افراد اطلاعات واقعی خانواده خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه این سرشماری ربطی به تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره)و بحث یارانه های افراد ندارد، گفت: این آمارگیری فقط برای برنامه ریزی های کلانی بوده که در کشور صورت می گیرد.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن لرستان اظهار داشت: مرکز آمار بر اساس ضوابط و مقررات مکلف است اطلاعات سرشماری را محرمانه تلقی کند و حق ندارد اطلاعات کسب شده را در اختیار هیچ مرجعی قرار دهد.