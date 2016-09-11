انتخاب لباس احرام برای پرچمدار پارالمپیک ابتکار خوبی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی مبارکه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پرچمداری کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک از سوی یک ورزشکار زن با لباس احرام، گفت: بهره بردن از هر فرصت بین‌المللی در راستای نشر و جهانی کردن تفکر، خواسته‌ها و مظلومیت ایران و مسلمانان قابل تامل و تحسین است به همین دلیل ابتکار مسئولان در انتخاب عنوان کاروان ورزشی پارالمپیک ریو و انتخاب لباس احرام برای پرچمدار آن می‌تواند مظلومیت حجاجی که در حادثه منا شهید شدند را به گوش جهانیان برساند و به یقین این حرکت از چشم میلیون‌ها تماشاگر این بازی‌ها پنهان نخواهد ماند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای خرسندی است که یک زن مسلمان ایرانی در لباس زیبای احرام توانست پیام ایران اسلامی را درخصوص حادثه منا از طریق کاروان ورزشی «شهدای منا» جهانی کند، افزود: به یقین می‌توان دیگر مباحث فرهنگی مورد نظر نظام جمهوی اسلامی ایران را از طروقی مشابه در عرصه‌های بین‌المللی به گوش مردمی که دولت‌های‌شان تلاش می‌کنند از مظلومیت مسلمانان بی‌خبر بمانند رساند.

وی ادامه داد: تمامی رسانه‌ها تلاش کردند سرپوشی بر ماجرای تاسف برانگیز منا بگذارند و مسئولان در استفاده از موقعیت طلایی رژه ورزشکاران پارالمپیکی برای جهانی کردن ظلم آل سعود به واقع درایت و اندیشه کرده‌اند.

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس با تاکید براینکه پیام کاروان ورزشی شهدای منا به جهانیان «صلح، دوستی و همزیستی» بود، ادامه داد: چنین حرکت‌هایی باید در سطح محافل بین‌المللی ادامه پیدا کند و هرگز نباید مظلومیت این شهدا را فراموش کرد.