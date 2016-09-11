رشد ۴۰ درصدی صادرات محصولات تولیدی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیر گسترش و تسهیل در تولید و فناوری های پیشرفته این سازمان با بیان رشد ۴۰ درصدی صادرات محصولات تولید شده در واحدهای تولیدی محدوده این منطقه طی پنج ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: از فروردین تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از ۲۶.۶ میلیون دلار کالاهای تولیدی شرکت های فعال در این منطقه به خارج از کشور صادر شده است.

هادی پنداشته افزود: این در حالی است که طی مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹ میلیون دلار از محصولات این شرکت ها به خارج از کشور صادر شده بود که نشان از رشد ۴۰ درصدی این شاخص مهم اقتصادی طی دوره مذکور دارد.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم مناطق آزاد براساس ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا است.

پنداشته با اشاره به ابلاغیه رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی صادرات حاصل از تولید مناطق آزاد به خارج خاطرنشان کرد: میزان هدف گذاری صادرات این منطقه در سال جاری ۵۴ میلون دلار در نظر گرفته شده که این سازمان با توجه به عملکرد پنج ماهه نخست، نیمی از این هدف گذاری را محقق کرده است.

مدیر گسترش و تسهیل در تولید و فناوری های پیشرفته سازمان منطقه آزاد انزلی با اظهار امیدواری نسب به تحقق فراتر از هدف گذاری صورت گرفته شده به دلیل روند رو به رشد فعال شدن واحدهای صنعتی، افزود: در پنج ماهه امسال با افزایش توان تولید واحدهای صنعتی که تولیدات آنها در داخل کشور عرضه می شود، شاهد رشد ۷۷ درصدی صادرات محصولات تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم.