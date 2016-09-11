حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قرآن کریم و در سوره ابراهیم آمده است که ایام الله را به مردم یادآوری کنید چرا که ایام الله روزهای سفارش شده خداوند هستند که عرفه یکی از این ایام است.

وی با بیان اینکه روز عرفه اولین حرکت حجاج در سرزمین وحی پس از احرام و با توقف در عرفات آغاز می‌شود گفت: از ویژگی‌های روز عرفه دعا و نیایش به درگاه خدا است.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر بیان کرد: پیشوایان دینی و امامان معصوم (ع) در این روز با استفاده از موقعیت معنوی این روز مردم به راز و نیاز، تقویت و پیوند با سرچشمه کمالات تشویق و ترغیب می‌کردند.

حسینی گفت: امام حسین(ع) در این روز با استفاده از فضای معنوی روز عرفه در صحرای عرفات و در دامنه کوه جبل‌الرحمه مناجات زیبای خود را زمزمه کرده و مرسوم است که این دعای شریف در بین شیعیان در این روز گرامی تقرائت شود و با استفاده از دعاهای ملکوتی حضرت امام حسین (ع) مردم در قویت رابطه با خداوند تلاش می کند.

وی خاطر نشان کرد: رواید دیگری است که در روز عرفه که روز رحمت و مقفرت است حضرت امام سجاد (ع) مردی را مشاهده کرد که تکدی می کرد و در خواست خود را با مردم در میام می گذاشت حضرت به او فرمود: وای بر تو که در چنین روزی از غیر خدا طلب می کنی در حالی که روز عرفه روزی است که امید است حتی جنین ها در شکم مادر نیز از برکت این روز به سعادت می رسند.

حسینی افزود: انشاء الله که بتوانیم در این روز گرامی با توسل به اهل بیت(ع) و بهره گیری از دعاها و مناجات منصوب به اهل بیت(ع) به ویژه امام حسینی (ع) بهره کافی و وافی را ببریم.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اضافه کرد: همایش بانوان ولایی از برنامه‌های این اداره کل در ایام عید قربان تا عید غدیر است.