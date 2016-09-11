اجرای سرشماری نفوس و مسکن توسط ۹۳۲ نفر عوامل اجرایی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح یکشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ استان لرستان با بیان اینکه ریاست جمهوری کشور در رابطه با امنیت سرشماری تاکید فراوانی کرده است، اظهار داشت: در هر سرشماری آمار و اطلاعات اخذ شده نقش اساسی دارد.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات داده شده توسط خانواده ها باید صحیح باشد، بیان داشت: در صورتی که اطلاعات داده شده صحیح نباشد ما به هدف خود نخواهیم رسید.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن لرستان با اشاره به اینکه تا سال ۸۵ سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور هر ۱۰ سال صورت گرفته است، گفت: سرشماری نفوس و مسکن از سال ۸۵ به بعد هر پنج سال یک بار انجام شده و بعد از سرشماری سال ۹۵ نیز مجدد به ۱۰ سال یک بار باز خواهد گشت.

هادی چگنی با تاکید بر اینکه سرشماری سال ۹۵ از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: سرشماری سال ۹۵ اولین سرشماری در ایران است که به صورت اینترنتی و رایانه ایی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول خانواده ها می توانند برای ثبت اطلاعات خود به صورت اینترنتی از سوم مهر ماه تا ۲۴ مهر ماه به سامانه www.sarshomari۹۵.ir مراجعه کنند، گفت: در مرحله دوم افراد می توانند از تاریخ ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ آبان ماه توسط ماءموران در سامانه ثبت نام کنند.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن لرستان بیان داشت: درصورتی که افراد به صورت اینترنتی در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده باشند کافی بوده که کد دهگیری خود را به مامورآمارگیری بدهند.

هادی چگنی عنوان کرد: بالغ بر ۵۵۰ نفر آمارگیر با تبلت مراجعه حضوری به درب منازل خواهند داشت.

وی با بیان اینکه اطلاعات کسب شده از افراد اطلاعات دقیق و کاملی است، افزود: اطلاعات کسب شده مبنای برنامه ریزی قرار خواهد گرفت.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن لرستان بیان داشت: رئیس ستاد سرشماری در استان لرستان استاندار لرستان است.

هادی چگنی با اشاره به اینکه اول مهر ماه با بازگشایی مدارس می توان در رابطه با سرشماری از طریق اولیا و دانش آموزان اطلاع رسانی کرد، گفت: صدا و سیما استان نیز اطلاع رسانی کافی ودقیق را از سرشماری اینترنتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۹۳۲ نفر عوامل اجرایی سرشماری در استان هستند، عنوان کرد: از این تعداد ۵۵۰ نفر مامور سرشماری، ۸۷ نفر کارشناس فنی، ۱۵ نفر معاون فنی و آموزشی، ۱۲ نفر کارشناس آیتی، ۹ نفر کارشناس، ۱۸۲ نفر راننده و ۷۷ نفر نیز سایر رده ها هستند.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن لرستان بیان داشت: ماموران سرشماری انتخاب شده افرادی بودند که به صورت تمایلی ثبت نام کرده اند و در نهایت ۵۵۰ نفر از این افراد انتخاب شده است.

هادی چگنی اضافه کرد: زنگ سرشماری در سوم مهر ماه سال جاری توسط استاندار لرستان نواخته خواهد شد.