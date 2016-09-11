به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با دعوت از کاربران خود به شرکت در «طلایه داران رویش علم ٢»، از این طرح حمایت کرد.

طرح طلایه داران رویش علم، با کمک گروه‌های جهادی در مناطق محروم کشور و با شناخت کامل نسبت به شرایط خانوادگی و تحصیلی هر دانش آموز اجرا می شود.

علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع زسانی این طرح به آدرس http://hamvataniha.ir/Home ضمن آشنایی بیشتر با این طرح از این طریق نیز به معرفی دانش آموزان نیازمند و از قسمت مشارکت در طرح به خیرین طرح تهیه و تامین لوازم التحریر نیازمند و ایتام در سراسر کشور پیوندند.

لازم به ذکر است که با تقبل هر ۳۰.۰۰۰ تومان توسط هر فرد خیر، نیاز یک دانش آموز تأمین خواهد شد.

گفتنی است، تاکنون شهرداری تهران، هسته توانمندسازی حرکت های جهادی، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، آستان قدس رضوی، گروه جهادی نبی اکرم (ص) و موسسه فرهنگی پویندگان هنر آفتاب از این طرح حمایت کرده اند.