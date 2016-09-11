دعای عرفه امسال یادآور شهدا منا است/گلستان میزبان شهدا گمنام

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ما همه ساله خود را برای حضور در اماکن مذهبی و برگزاری دعای پرفیض عرفه در ماه ذیحجه آماده می کنند و در استان گلستان نیز بیش از ۱۰۰ مکان مذهبی آماده برگزاری این دعای پر فیض شده اند.

وی افزود: تفاوت دعای عرفه امسال و سال های گذشته این است که مردم ما امسال در حالی دعای عرفه را برگزار می کنند که در عربستان، مکه و مدینه حاجی ندارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: دعای عرفه امسال یادآور شهدای منا در سال گذشته است که با سوء مدیریت و خیانت دولت آل سعود؛ مردم ما شهدای شهدای زیادی را تقدیم کردند که از آنها به عنوان شهدای منا نام برده می شود.

ولی نژاد با بیان اینکه در بخشی از شهرها مقدماتی تعیین شده است تا دعای عرفه در گلزار شهدای گمنام برگزار شود، تصریح کرد: دعای عرفه امسال در بخشی از شهرها با حضور شهید گمنام برگزار می شود و در شهرستان های گنبد، علی آباد و گرگان شرایط برای حضور شهیدگمنام در مراسم فراهم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه استان گلستان در سال جاری به برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان مفتخر است، گفت: دعای عرفه امسال با یاد چهار هزار شهید استان گلستان برگزار می شود و حال و هوای شهید و شهادت را به خود گرفته است.

ولی نژاد تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم از این دریای بیکران معنویت و چشمه زلال بیشتر بهره مند باشیم.