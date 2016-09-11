جشنواره غیررقابتی تئاتر خیابانی در اصفهان برگزار می شود

وی افزود: این تئاترها در قالب پرفورمنس و نمایش های محیطی از ساعت ۱۸ تا ۱۹ در سه مکان شامل؛ فضای میدان لاله مقابل تالار هنر اصفهان، روبروی هتل عباسی و میدان جلفا اجرا میشود.
مدیر تالار هنر اصفهان تاکید کرد: گرچه این جشنواره رقابتی نیست اما تیم کارشناسی با نظرسنجی از مخاطبان حاضر در صحنه اجرا نمایشهای برگزیده را انتخاب میکند که این نمایشهای در مراحل بعدی جشنواره تئاتر خیابانی به شکل گستردهتری در سطح شهر اجرا شود.
تاثیر تئاترهای خیابانی در شور و نشاط شهری
وی با بیان اینکه اجرای تئاترهای خیابانی حال و هوای شور و نشاط به شهر میبخشد، بیان داشت: اجرای نمایشهای خیابانی همیشه در فرهنگسازی عمومی برای تماشای تئاترهای صحنهای تاثیر خوبی در جامعه داشته است و مقدمهای برای نهادینه سازی فرهنگ تماشای تئاتر محسوب میشود.
رهبری ابراز داشت: پیش از آغاز جشنواره تئاتر خیابانی تالار هنر اصفهان، نمایش خیمه شب بازی «عروسی مبارک» که تلفیقی از شیوه عروسکی خیمه شب بازی سنتی و نمایش عروسکی اصفهان بود در مقابل هتل عباسی به عنوان یک مکان فرهنگی اجرا شد که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شده است.
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