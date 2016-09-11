ایجاد ۳۹ هزار صندلی برای معلمان در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در ۱۴۰۴ گفت: تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه فرهنگیان پیش از حضور بنده آغاز شد و در سه سال گذشته با شدت بیشتری ادامه یافت، علت به طول انجامیدن تدوین برنامه راهبردی دانشگاه، برخورداری از پیوست های برنامه های مختلف است که مسیر آینده را به خوبی نشان می دهد.

وی افزود: این اساسنامه دارای یک چشم انداز متعالی است و دانشگاه فرهنگیان به منظور تعلیم، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت فعالیت می کند و برخوردار از توان جذب استعدادهای برتر در عرصه معلمی، برخوردار است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: ۱۷ هدف عملیاتی و ۷۷ راهکار در ۲۸ نشانگر کلیدی نشانده شده است.

وی تصریح کرد: ۱۰ بند در قالب سناریوی توسعه دانشگاه در سند آمده است که از جمله آنها می توان به استخدام دانشجو با اولویت سیاست از بوم برای بوم، ساماندهی پردیس ها بر اساس طرح آمایش نظام آموزش عالی کشور، اهتمام به وضع مشوق های لازم برای جذب استعدادهای برتر، تثبیت دانشگاه برای رسیدن به ۷۸ هزار ظرفیت دانشجومعلم اشاره کرد.

مهر محمدی با تاکید بر ساماندهی دانشگاه در ۱۶۴ پردیس گفت: در حال حاضر ۱۰۰ واحد داریم که برخی از آنها پردیس هستند.

وی افزود: برای تربیت ۷۸ هزار دانشجومعلم باید ۶۴ پردیس داشته باشیم، با این ظرفیت می توانیم سالانه ۳۴ هزار نیرو تربیت کنیم که البته با نیاز آموزش و پرورش فاصله دارد و این فاصله را باید به شکلی مدیریت کنیم

مهرمحمدی با اشاره به ظرفیت بهسازی منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان یاد آور شد: ۷۸ هزار نفر ظرفیت پذیرش و جذب مربوط به نوبت اول دانشگاه فرهنگیان است و یک نوبت دوم نیز وجود دارد که مربوط به نیروی شاغل است و طبق برنامه راهبردی تا ۱۴۰۴ باید ۳۹ هزار صندلی ایجاد کنیم.