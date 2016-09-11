به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان نژاد در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان قم به همراه برخی معاونان با تأکید بر ضرورت فعالیت جدی خدماتی در شهر مقدس قم، گفت: قم نیازمند خدمات گسترده‌تر است؛ این شهر دارای ابعاد چشمگیر جهانی است و متعلق به خود نیست و باید متناسب با این جایگاه در آن خدمات‌رسانی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهرداری درصد ناچیزی از بهای خدماتی که در شهر انجام می‌دهند را از دولت می‌گیرند، افزود: تمام درآمدها و منابعی که شهرداری‌ها کسب می‌کنند مستقیماً در امور شهری از جمله پروژه‌های عمرانی، مدیریت پسماند و... هزینه می‌شود.

شهردار قم با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ وظیفه در حیطه اختیارات شهرداری‌ها، گفت: مردم از ابتدای روز تا آخر شب با خدمات در شهر عجین هستند، البته خدمت به مردم عبادت است.

وی با اشاره به همکاری منسجم و سازنده شهرداری با اداره کل امور مالیاتی استان قم، گفت: ما قبلاً هم اعلام کرده‌ایم که آمادگی هرگونه همکاری با این مجموعه را داریم.

سقائیان نژاد با تاکید بر اینکه نگاه به خدمات شهرداری‌ها باید تغییر کند، تصریح کرد: در همه امور و فعالیت‌های جاری شهر، شهرداری دخیل است و باید نگاه ویژه‌ای به این مجموعه شود.

وی بر لزوم توسعه خدمات برای شادابی شهر و شهروندان تأکید کرد و با اشاره به رکود اقتصادی در کشور گفت: برخی مواقع شهرداری توان مدیریت هزینه‌های روزمره و جاری خود را ندارد اما هیچ گاه خدمت رسانی به مردم تعطیل نشده و به هر طریقی فعالیت در شهر ادامه دارد.