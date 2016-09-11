لزوم معرفی میراث­ فرهنگی و تمدنی توسط مرکز اسناد فرهنگی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با حضور در شورای عمومی مرکز اسناد فرهنگی آسیا، با اعضای این مرکز دیدار کرد.

از جمله آقایان ، دکتر کامیار صداقت­ ثمر حسینی، دکتر حمیدرضا رادفر، آقای خانم­ دکتر هایده قمی، مهندس زهره عطائی آشتیانی و خانم اشرف آراسته

در این جلسه دکتر سیدحمید تنکابنی رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا، گزارشی از فعالیت­های انجام شده و در حال انجام، با تمرکز بر برنامه­ های­ راهبردی مرکز در سال­های ۹۴ و ۹۵ ارائه کرد.

در ادامه گزارشی از فعالیت­های پژوهشی مرکز به‌ویژه طرح­ های پژوهشی اعضای هیات علمی مرکز، مقالات مختلف و کتب منتشر شده آنان، همایش­ ها، نشست­ ها، سخنرانی­ های برگزار شده و فعالیت­ های صورت گرفته برای راه ­اندازی کتابخانه دیجیتالی مرکز از سوی محمد نجاری ارائه شد.

زهره عطائی آشتیانی معاون مرکز اسناد فرهنگی آسیا نیز مسائل و چالش­ های پیش روی مرکز و اعضای هیات علمی از جمله فرآیند تصویب طرح­ های غیرموظف، انتشار کتب مشترک مرکز با همکاری­ سایر مراکز و موسسات کشور، فضای فیزیکی اختصاص یافته به مرکز به‌ویژه برای نمایش کتاب­های مرکز و ایجاد کتابخانه اختصاصی آن، راه ­اندازی مجله بین­ المللی سه زبانه، تکمیل سایت و بروزرسانی اطلاعات آن، فرآیند انجام امور اداری و مسائل مالی را مطرح کرد.

عطائی خواستار حمایت و توجه بیشتر رئیس و مسئولان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مرکز اسناد فرهنگی آسیا شد.

در ادامه سایر اعضای هیات علمی مرکز نیز گزارشی از طرح­ های پژوهشی، مسائل و زمینه­ های علمی خود ارائه کردند.

سپس قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با بررسی مسائل مطرح شده، بر ضرورت تعامل و همکاری دوسویه در حل مشکلات تأکید کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با یادآوری جایگاه و اهمیت مرکز اسناد فرهنگی آسیا در خلق موقعیت برای ایجاد همدلی میان کشورهای آسیایی و حتی سایر کشورهای جهان، به اهمیت معرفی میراث­های فرهنگی و تمدنی کشور از طریق این مرکز اشاره کرد.

قبادی ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه مسئولان پژوهشگاه از فعالیت­های مرکز و ضرورت مدیریت زمان فردی و استفاده از ظرفیت­ های پژوهشگاه در پیشبرد امور، اظهار امیدواری کرد پیگیری­ های لازم، برای حل سایر مسائل مطرح شده صورت پذیرد.