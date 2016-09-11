لزوم معرفی میراث­ فرهنگی و تمدنی توسط مرکز اسناد فرهنگی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با حضور در شورای عمومی مرکز اسناد فرهنگی آسیا، با اعضای این مرکز دیدار کرد.
از جمله آقایان ، دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی، دکتر حمیدرضا رادفر، آقای خانم دکتر هایده قمی، مهندس زهره عطائی آشتیانی و خانم اشرف آراسته
در این جلسه دکتر سیدحمید تنکابنی رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا، گزارشی از فعالیتهای انجام شده و در حال انجام، با تمرکز بر برنامه های راهبردی مرکز در سالهای ۹۴ و ۹۵ ارائه کرد.
در ادامه گزارشی از فعالیتهای پژوهشی مرکز بهویژه طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی مرکز، مقالات مختلف و کتب منتشر شده آنان، همایش ها، نشست ها، سخنرانی های برگزار شده و فعالیت های صورت گرفته برای راه اندازی کتابخانه دیجیتالی مرکز از سوی محمد نجاری ارائه شد.
زهره عطائی آشتیانی معاون مرکز اسناد فرهنگی آسیا نیز مسائل و چالش های پیش روی مرکز و اعضای هیات علمی از جمله فرآیند تصویب طرح های غیرموظف، انتشار کتب مشترک مرکز با همکاری سایر مراکز و موسسات کشور، فضای فیزیکی اختصاص یافته به مرکز بهویژه برای نمایش کتابهای مرکز و ایجاد کتابخانه اختصاصی آن، راه اندازی مجله بین المللی سه زبانه، تکمیل سایت و بروزرسانی اطلاعات آن، فرآیند انجام امور اداری و مسائل مالی را مطرح کرد.
عطائی خواستار حمایت و توجه بیشتر رئیس و مسئولان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مرکز اسناد فرهنگی آسیا شد.
در ادامه سایر اعضای هیات علمی مرکز نیز گزارشی از طرح های پژوهشی، مسائل و زمینه های علمی خود ارائه کردند.
سپس قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با بررسی مسائل مطرح شده، بر ضرورت تعامل و همکاری دوسویه در حل مشکلات تأکید کرد.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با یادآوری جایگاه و اهمیت مرکز اسناد فرهنگی آسیا در خلق موقعیت برای ایجاد همدلی میان کشورهای آسیایی و حتی سایر کشورهای جهان، به اهمیت معرفی میراثهای فرهنگی و تمدنی کشور از طریق این مرکز اشاره کرد.
قبادی ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه مسئولان پژوهشگاه از فعالیتهای مرکز و ضرورت مدیریت زمان فردی و استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه در پیشبرد امور، اظهار امیدواری کرد پیگیری های لازم، برای حل سایر مسائل مطرح شده صورت پذیرد.
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