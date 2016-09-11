تعداد حجاج نسبت به گذشته کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی سید افقهی درمصاحبه با برنامه‌ی «بدون خط خوردگی» از رادیو گفت وگو، درمورد گزارش اخیر روزنامه «الاخبار» لبنان مبنی بر اینکه طبق آنچه که وزارت بهداشت عربستان گزارش کرده در طی ۱۴ سال گذشته ۹۰ هزارحاجی درطی مراسم حج در عربستان جان باخته‌اند، گفت: این آمار بیانگر لاپوشانی، نفاق و حق کشی آل سعود در برابر مسلمانان است.

وی بااشاره به جنایت‌های فجیع آل سعود در برخی از کشورهای اسلامی از جمله یمن و همچنین وقوع فجایعی مانند فاجعه منا، تصریح کرد: تکرار این فجایا بیانگر این موضوع است که جان مسلمانان برای آل سعود دارای هیچ گونه اهمیتی نیست.

افقهی با تاکید بر اینکه حکومت عربستان از حج به عنوان یک برگه برنده سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و باید جهان اسلام در برابر این موضوع از خود واکنش نشان دهد، ادامه داد: طبق آمار منتشر شده امسال تعداد حجاج نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

وی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه علمای جهان اسلام و ملت‌های مسلمان باید در برابر بی تدبیری و بی کفایتی آل سعود از خود واکنشی مناسب نشان دهند، به سخنان اخیر یکی از مفتی‌های عربستان علیه ایران اشاره کرد و گفت: برخی از علمای این کشور از تریبون‌های عمومی اعلام میکنند که ایرانی‌ها مجوس و کافر هستند و ما متاسفانه جلوه گری این تفکر را در کمک به مجروحان و جانباختگان ایرانی فاجعه منا مشاهده کرده‌ایم.

چنانچه یک حاجی الجزایری تعریف می‌کرد که در جریان فاجعه منا وقتی از نیروهای امنیتی عربستان در خواست می‌کرده که به حجاج ایرانی که در جریان این فاجعه مجروح شده بودند و زیر دست و پا مانده بودندکمک کنند، خطاب به او می‌گفتند که اینها مجوس هستند.