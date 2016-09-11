ترافیک سنگین تردد در جاده های زنجان را سخت کرده است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به ضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کردو افزود: در حال حاضر به علت ترافیک سنگین در تمام جاده های استان زنجان تردد به سختی انجام می گیرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در آزاد راه های زنجان به قزوین وزنجان به تبریز بسیار سنگین است.

رئیس پلیس راه استان زنجان از مسافران خواست با توجه به شلوغی جاده ها با دقت رانندگی کرده و از سرعت غیر مجاز خودداری کنند.

شیرمحمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه فردا عید سعید قربان است تردد در جاده ها بسیار سنگین می شود، در این میان رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری امن و راحت را برای خود و دیگران رقم بزنند.

وی از افزایش بیش از ۱۰ درصدی ترددها طی تابستان سالجاری در جاده های استان زنجان خبر داد و گفت: در شهریورماه سالجاری تردد در جاده های استان زنجان بسیار سنگین بوده است.