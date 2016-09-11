تاکید فدراسیون فوتبال بر میزبانی ایران از تیم های آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ارسال نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران مبنی بر بررسی درخواست ایران در کمیته مسابقات AFC، مهدی تاج در پاسخ به نامه ای که در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ (دوشنبه ۱۵ شهریورماه) از سوی AFC در رابطه با برگزاری مسابقات بین المللی در جمهوری اسلامی ایران ارسال شده بود، اعلام کرد؛ ما تاکید داریم کلیه مسابقات باید به میزبانی ایران برگزار شود.

بر همین اساس فدراسیون فوتبال موارد زیر را در رابطه با عدم پذیرش برگزاری مسابقات بین المللی ایران در کشور سوم را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- تصمیم محرومیت از میزبانی فدراسیون و باشگاه ها در مسابقات خانگی و یا مسابقه در زمین بی طرف می بایست از سوی کمیته انضباطی اتخاذ شود. در نتیجه، اجبار کشوری به برگزاری مسابقات خانگی در خارج از کشور در حیطه اختیارات کمیته مسابقات AFC نیست. علاوه بر این همانگونه که قبلاً بارها توسط فدراسیون فوتبال اعلام شد و در میزبانی های کشور جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی مشهود است که کشور ایران برای تمامی کشورها از امنیت کافی و کامل برخوردار است و هیچ گاه در داخل کشور با کوچکترین مشکل امنیتی روبه رو نبوده ایم.

۲- با توجه به ماده ۳ از اساسنامه AFC "کنفدراسیون فوتبال آسیا در کلیه مسائل سیاسی و مذهبی بی طرف است." بر همین اساس همانگونه که از این عبارت کاملاً مشخص است، الزام تیم ها برای بازی در زمین بی طرف یک تصمیم کاملاً سیاسی است و به AFC توصیه می کنیم به اساسنامه خود احترام گذاشته و با توجه با اساسنامه مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورود به مسائل سیاسی جلوگیری کند. در نتیجه از آنجائیکه ایران از تمامی معیارهای برگزاری مسابقات بین المللی شامل مسائل امنیتی برخوردار است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هیچ تصمیمی مبنی بر برگزاری مسابقات خانگی خود در خارج از جمهوری اسلامی ایران را نمی پذیرد و چنانچه این تصمیم اتخاذ شود، آن را نخواهیم پذیرفت. مجدداً تاکید می کنیم اگر کشوری و یا فدراسیونی مشکلی همانند ممنوعیت سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارد ( با توجه به دخالت مسائل سیاسی دولت خود در ورزش که کاملاً متناقض با اصل استقلال فدراسیونها است و همچنین اساسنامه فیفا را نقض می کند) ،این تنها مشکل آنها بوده و ما نباید متضرر از مشکلات داخلی سایر کشورها باشیم.

در پایان نامه فدراسیون فوتبال ایران به دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است: به شدت تاکید می کنیم که نه تنها AFC (شامل کمیته مسابقات، کمیته انضباطی و سایر کمیته ها) مرجع تصمیم گیرنده در این رابطه نیستند، بلکه هیچ سازمان و یا بدنه ورزشی دیگری نمیتواند بخاطر مسائل سیاسی، کشوری را مجبور به مسابقه در زمین بی طرف کند.

در پایان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد که موضع این فدراسیون در زمینه میزبانی مسابقات بین المللی در ایران غیر قابل تغییر و حق مسلم این کشور است که باید به آن کاملا احترام گذاشته شود.