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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

اولین یادواره شهدای حادثه منا استان بوشهر برگزار شد

اولین یادواره شهدای حادثه منا استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - اولین یادواره شهدای حادثه منا استان بوشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آئین گرامیداشت اولین سالگرد شهدای حادثه منا در حسینیه اباعبدالله الحسین(ع) گلزار شهدای بوشهر با سخنرانی حضرت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان و امام جمعه بوشهر و با حضور پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس برگزار شد.

همچنین در پایان این مراسم از خانواده های شهدای منا «محمد کامل، عبدالعزیز نساج، حجت الاسلام علی گمارلو، حمید دریانورد، عبدالرحمن لطیفی، حسین عوضی، محمد خندان، خلیل فرخ» تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 3766803

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