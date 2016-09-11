اعلام آمادگی موسسات خیریه برای دریافت نذورات عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ویژه دریافت نذورات و ذبح قربانی ویژه عید سعید قربان در موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر تحت پوشش سازمان بهزیستی برگزار می‌شود.

در این مراسم که با شرکت اقشار مختلف مردم نیکوکار و خیرین، مسئولان و معلولین تحت پوشش برگزار خواهد شد، این موسسه از اولین ساعات بامداد روز عید قربان آماده همراهی با نیک اندیشانی است که برای تهیه، ذبح و اهدای گوسفند های قربانی خود به این مکان می آیند.

در این راستا گوسفندها با همکاری شهردای تهران و زیر نظر اداره دامپزشکی استان تهران تهیه شده در قربانگاه موسسه عرضه خواهند شد به طوری که نیکوکاران می‌توانند با مراجعه و انتخاب گوسفند دستور توزین آن را صادر و با حضور خودشان در محل قربانگاه شاهد قربانی نذر خویش باشند.

بنا بر این گزارش، مرکز توانبخشی امام علی (ع) با قدمت ۵۰ سال فعالیت وظیفه نگهداری شبانه روزی ۳۰۰ دختر معلول ذهنی-جسمی شدید بالای ۱۴ سال را دارد که بیش از نیمی از ایشان فاقد خانواده می باشند و تمامی امور شخصی آنان توسط ۲۰۷ نفر کادر پرستاری، پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی، مددکاری و … انجام می شود، را بر عهده دارد و تامین هزینه های مربوطه توسط موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر و موسسات و افراد خیر تامین می شود.

همچنین مرکز توانبخشی و حرفه آموزی دکتر شریعتی که یکی دیگر از مراکز تحت پوشش موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر است ، در سال ۱۳۵۹ با هدف توانبخشی و حرفه آموزی دختران معلول ذهنی خفیف و آموزش پذیر فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر ۱۱۰ دختر ۱۴ تا ۳۵ ساله به صورت روزانه با استفاده رایگان از سرویس های ایاب و ذهاب مجتمع به منظور ارتقا سطح توانایی اجتماعی و حرفه ای و کسب استقلال تحت آموزش قرار دارند.

نیکوکاران می توانند برای سفارش و اهدای گوسفند قربانی با شماره تلفن ۲۴۸۹۴ تماس بگیرند و همکاران این موسسه در اسرع وقت به درب خانه های آنان مراجعه می کنند.