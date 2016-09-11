به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی صبح یکشنبه در چهارمین جلسه کمسیون اجرایی ایمنی حمل‌ونقل و مدیریت سوانح رانندگی استان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون۸۷۴ فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داده است.

وی ادامه داد: از این میزان ۵۸۹ فقره تصادف جرحی و ۸۷ فقره تصادف فوتی بوده است.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه این تصادفات هزار و ۷۶ نفر مجروح برجای گذاشته است، افزود: جاده‌های بیرجند و قاین به ترتیب با ۴۴ و ۵۲ درصد بیشترین آمار فوتی تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات با ۵۰ درصد در جاده‌های روستایی رخ داده است، گفت: واژگونی ۴۴ درصد و موتورسیکلت‌ها با ۲۲ درصد به ترتیب بیشترین نوع تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند.

سرهنگ رضایی همچنین بیشترین دلیل تصادفات را ناشی از عدم توجه به جلو با ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: تخطی از سرعت مطمئنه نیز از دیگر عوامل تصادفات بوده که در حال افزایش است.

محورهای فرعی استان تحت نظارت دوربین قرار گیرد

فرمانده پلیس‌راه خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیاری از رانندگان در محورهای فرعی سرعت مجاز را رعایت نمی‌کنند، افزود: باید این محورها نیز تحت نظارت دوربین قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار کشته‌ها تصادفات در بیمارستان‌ها، اظهار کرد: در شرایط کنونی آمار متوفیان تصادف در بیمارستان‌ها بیش از حد است.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه ۵۵ درصد جان‌باختگان تصادف‌ها در شهریورماه جاری در بیمارستان‌ها بوده اند، افزود: همچنین ۴۴ درصد آمار فوتی تصادف‌ها مردادماه نیز در بیمارستان‌ها به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به اجرای طرح تابستانی پلیس راه در خراسان جنوبی بیان کرد: این طرح به نسبت سال گذشته وضعیت مطلوبی ندارد.

سرهنگ رضایی از افزایش پنج‌درصدی تلفات جاده‌ای طرح تابستانی به نسبت سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین آمار کشته‌ها ۱۳ و مجروحین نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.

استاندارد نبودن راه‌های روستایی حادثه‌ساز شده است

فرمانده پلیس‌راه خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی خراسان جنوبی، افزود: استاندارد نبودن پل‌ها و محورهای روستایی حادثه‌ساز شده است.

وی با اشاره به راه‌های روستایی امیرآباد، چهکند و حاجی‌آباد، بیان کرد: این سه نقطه نیز مناطقی رهاشده هستند که باید موردتوجه قرار گیرند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه ساخت معبرها در این مناطق فنی و مهندسی نشده است، تاکید کرد: باید وضعیت عبور و مرور در این سه منطقه در دستور کار قرار گیرد.

وی از اجرای طرح ویژه ترافیکی در بیستم شهریورماه جاری در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این طرح تا پنجم مهرماه سال جاری اجرا خواهد شد.