مرحله نهایی جشنواره دانشجویی حرکت به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مرحله داوری نهمین جشنواره حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی که از ابتدای شهریور ماه سال‌جاری با حضور بیش از ۱۲۰ داور از اساتید دانشگاه ها آغاز شده بود به پایان رسید.

جشنواره ملی حرکت یکی از مهمترین جشنواره های دانشجویی است که سالانه در کشور برگزار می شود و انجمن علمی دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور در آن حضور دارند. مرحله دانشگاهی نهمین دوره این جشنواره اردیبهشت و خرداد ماه سال‌جاری در دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد و مرحله سراسری آن نیز سوم الی پنجم مهر ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

پس از برگزاری مرحله دانشگاهی این جشنواره ۷۰۰ اثر برگزیده از بیش از ۱۲۰ دانشگاه به مرحله نهایی راه یافته اند که شامل پنج گروه تحصیلی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و علوم دامی، هنر و معماری و شهرسازی، در قالب ۸ بخش آموزش، ترویج، کارآفرینی، اختراع، نشریه، کتاب، مسابقه، انجمن و دانشگاه برگزیده می باشند.

داوری آثار رسیده در بخش های فوق در دو مرحله از ابتدای شهریور ماه سال‌جاری با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از اساتید دانشگاه ها با مرتبه علمی استادیار و دانشیار از ۴۲ دانشگاه کشور انجام شده که با توجه به رشد ۲۲ درصدی آثار رسیده به این جشنواره، اضافه شدن بخش انجمن های علمی خلاق و تخصصی شدن بخش های رقابتی، تعداد داوران این دوره از جشنواره نسبت به دوره قبل رشدی ۶۵ درصدی داشته است.

نمایشگاهی از آثار و دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی که در جشنواره حضور داشتند به نمایش گذاشته خواهد شد. در اختتامیه این جشنواره در کنار سایر برگزیدگان از غرفه برتر این نمایشگاه نیز با نظر هیات داوران تقدیر به عمل می آید.