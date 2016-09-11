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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

عابدینی در گفتگو با مهر:

آقای طاهری؛ مردم شما را دو سال است می‌شناسند ما را ۴۰ سال!

آقای طاهری؛ مردم شما را دو سال است می‌شناسند ما را ۴۰ سال!

سرپرست کمیته اقتصادی فوتبال با بیان اینکه مدیران باشگاه‌ها نباید از شرایط سوء استفاده کنند، خطاب به سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: آقای طاهری؛ مردم شما را دو سال است می‌شناسند ما را ۴۰ سال!

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اختلاف بوجودآمده بین سازمان لیگ و باشگاه‌هایی مثل استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی به خاطر سامانه‌های هواداری اسپانسر، گفت: ما جلسات متعددی با حضور باشگاه‌ها و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برگزار کردیم و به چند راهکار رسیدیم که باید این راهکارها را دوباره بررسی کنیم.

وی درباره اعتراض علی اکبرطاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس به شرایط و تهدید به استعفا و همچنین تهدید سازمان لیگ، گفت: اعتقاد دارم پرسپولیس تلاش کرد که حقوق باشگاه خودش را بگیرد. استقلال هم همینطور ولی مدیران نباید از شرایطی که دارند سوء استفاده کنند.

سرپرست کمیته اقتصادی فوتبال خاطرنشان کرد: طاهری تهدید بکند. می‌خواهم بگویم آقای طاهری؛ مردم شما را دو سال است می‌شناسند ولی ما را ۴۰ سال. من طاهری را آدمی شناخته‌ام که دارد برای پرسپولیس زحمت می‌کشد ولی اینکه ایشان فکر کند هرچه بگوید درست است، اینطور نیست.

عابدینی ادامه داد: همه باشگاه‌ها برای خودشان حقوقی دارند. نباید برای استیفای حقوق خود، پا روی خط قرمز دیگران بگذاریم.

کد مطلب 3766812

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