به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنی حسن با بیان اینکه در دهه ولایت تمام ایستگاه‌های مترو آذین بندی و با نصب لمینت و پوستر فضاسازی می‌شوند، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه عکس با موضوع امام مهربانی و بانوی کرامت و بارگذاری کلیپ با موضوع دهه کرامت در مانیتور قطارها از دیگر برنامه‌های این ایام است.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه به برپایی جشن در ایستگاه‌های منتخب و نمازخانه ایستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: برگزاری ویژه برنامه در پایگاه ثابت نماز جمعه، اجرای موسیقی سنتی، سرود، مسابقه و تواشیح از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام مبارک در ایستگاه‌های منتخب برگزار خواهند شد.

بنی حسن در پایان خاطرنشان کرد: ایستگاه‌های امام خمینی (ره)، ارم سبز، دروازه دولت، شادمان و تجریش در دهه ولایت از ساعت ۱۵.۳۰ تا۱۷۳۰ میزبان شهروندانی خواهند بود که تمایل دارند در این جشن‌ها شرکت کنند.