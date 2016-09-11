  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

ویژه برنامه‌های دهه ولایت در ایستگاه‌های مترو

ویژه برنامه‌های دهه ولایت در ایستگاه‌های مترو

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران از برپایی برنامه‌های متنوع دهه ولایت از ۲۲ تا ۳۰ شهریور در ایستگاه‌های منتخب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنی حسن با بیان اینکه در دهه ولایت تمام ایستگاه‌های مترو آذین بندی و با نصب لمینت و پوستر فضاسازی می‌شوند، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه عکس با موضوع امام مهربانی و بانوی کرامت و بارگذاری کلیپ با موضوع دهه کرامت در مانیتور قطارها از دیگر برنامه‌های این ایام است.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه به برپایی جشن در ایستگاه‌های منتخب و نمازخانه ایستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: برگزاری ویژه برنامه در پایگاه ثابت نماز جمعه، اجرای موسیقی سنتی، سرود، مسابقه و تواشیح  از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام مبارک در ایستگاه‌های منتخب برگزار خواهند شد.

بنی حسن در پایان خاطرنشان کرد: ایستگاه‌های امام خمینی (ره)، ارم سبز، دروازه دولت، شادمان و تجریش در دهه ولایت از ساعت ۱۵.۳۰ تا۱۷۳۰ میزبان شهروندانی خواهند بود که تمایل دارند در این جشن‌ها شرکت کنند.

کد مطلب 3766813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها