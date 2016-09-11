به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنی حسن با بیان اینکه در دهه ولایت تمام ایستگاههای مترو آذین بندی و با نصب لمینت و پوستر فضاسازی میشوند، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه عکس با موضوع امام مهربانی و بانوی کرامت و بارگذاری کلیپ با موضوع دهه کرامت در مانیتور قطارها از دیگر برنامههای این ایام است.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه به برپایی جشن در ایستگاههای منتخب و نمازخانه ایستگاهها اشاره کرد و افزود: برگزاری ویژه برنامه در پایگاه ثابت نماز جمعه، اجرای موسیقی سنتی، سرود، مسابقه و تواشیح از دیگر برنامههایی است که در این ایام مبارک در ایستگاههای منتخب برگزار خواهند شد.
بنی حسن در پایان خاطرنشان کرد: ایستگاههای امام خمینی (ره)، ارم سبز، دروازه دولت، شادمان و تجریش در دهه ولایت از ساعت ۱۵.۳۰ تا۱۷۳۰ میزبان شهروندانی خواهند بود که تمایل دارند در این جشنها شرکت کنند.
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