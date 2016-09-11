هوای تهران «سالم» است/ پایتخت در مرز آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ٩۵/۰۶/۲۱ در وضعیت «سالم» بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۶)، ازن سالم (۶۰)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۱)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۷۲) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون سالم (۹۸) بوده است.

براساس معیارهای مرکز مرکز پایش آلودگی هوا شاخص ۱۰۰ مرز هوای ناسالم تعریف شده است.