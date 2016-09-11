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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

مرکز پایش آلودگی هوا اعلام کرد:

هوای تهران «سالم» است/ پایتخت در مرز آلودگی

هوای تهران «سالم» است/ پایتخت در مرز آلودگی

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در شرایط «سالم» اعلام کرد. براساس معیارهای این مرکز شاخص ۱۰۰ مرز هوای ناسالم تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ٩۵/۰۶/۲۱ در وضعیت «سالم» بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۶)، ازن سالم (۶۰)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۱)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۷۲) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون سالم (۹۸) بوده است.

 براساس معیارهای مرکز مرکز پایش آلودگی هوا شاخص ۱۰۰ مرز هوای ناسالم تعریف شده است.

کد مطلب 3766814
مسعود بربر

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