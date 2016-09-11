اجرای طرح تحول نظام سلامت از اقدامات مثبت دولت یازدهم است

حجت الاسلام جواد حاجی زاده در حاشیه اففتاح طرح استعلام الکترونیکی بیمه شدگان سلامت در شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت: توجه به مسئله بهداشت و ارایه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی یکی از بخش های است که در قانون اساسی کشور به صراحت به آن تأکید شده است.

وی افزود: در دولت های گذشته نیز در حوزه بهداشت و درمان کارهای خوبی انجام شده است اما یکی از شاهکارهای دولت یازدهم اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور است که توانست تغییر قابل توجهی را در این حوزه ایجاد کرده و دغدغه های درمانی مردم را تا حدودی کاهش دهد.

امام جمعه شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، مردم و به خصوص بیماران و خانواده های آنها به جای دغدغه هزینه بیمارستانی، دغدغه بیماری و درمان خود را دارند، موضوعی که از نظر مقام معظم رهبری نیز دارای اولویت است.