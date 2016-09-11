نوای دعای عرفه در۱۲۰۰ امامزاده کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد کاظم موسوی متقی باتبر یک فرا رسیدن ایام دهه ولایت وعید سعید قربان به ملت مسلمان ایران اظهارداشت: روز نهم ذی‌الحجه، روز عرفه از اعیاد بزرگ است، که امت مسلمان با تجمع در مراکز مذهبی اعم از مساجد، امامزادگان، حسینیه ها و قرائت دعای پر فیض عرفه روح وجان خود را با مضامین و معانی ناب این دعا شست وشو می دهند.

مدیر کل امورفرهنگی سازمان اوقاف ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای بصیرت افزایی و تقویت روحیه بندگی و ارتباط با خدا، مراسم پرفیض دعای عرفه را در امامزادگان و بقاع متبرک سراسر کشور که خود پایگاه امید، آرامش، نشاط معنوی و مناجات مومنین هستند، با همکاری هیأت امنا بقاع، خدام و مومنین برگزار می‌کند.

وی در ادامه افزود: در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه در سالی که توفیق حضور در حج تمتع را از زائران و دلدادگان ایرانی دریغ داشتند به عنوان یک سازمان دینی و انقلابی و به نشانه اعتراض برخود لازم می داند فریضه برائت از مشرکان را به صورت نمادین در بقاع سراسر کشور به اجرا در آورد، بر همین اساس ویژه بر نامه برائت از مشرکین برای نخستین بار در جوار حرم مطهر امامزادگان کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی متقی تاکید کرد: ویژه برنامه دعای عرفه در آستانه آغاز برنامه های دهه ولایت و امامت عصر امروز یکشنبه ۲۱ شهریورماه بعد از قرائت این دعای پرفیض همراه با تلاوت قرآن کریم، مداحی و مرثیه خوانی سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل(علیه السلام)، سخنرانی، اعلام انزجار از مشرکان جهانی و سردادن شعار ضد استکبار جهانی و محکوم کردن جنایات آل سعود بر گزار می شود و در پایان برنامه نیز قطعنامه ای در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود قرائت و توسط حاضران امضاء می شود.