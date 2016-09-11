به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله ابراهیم امینی که با موضوع بازسازی واقعه غدیر برگزار شد، با اشاره به اینکه واقعه غدیر ۶ سال متمادی است که در کشور بازسازی میشود، گفت: در سال ۸۹ عید غدیر با سالروز تأسیس بسیج همزمان شد که در آن سال ایده بازسازی واقعه غدیر مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
وی با بیان اینکه از آن پس بازسازی واقعه غیر هر ساله همزمان با عید سعید غدیر اجرا شده است، گفت: در سال جاری این واقعه در ۱۶۷ نقطه کشور و همچنین در نجف و سوریه بازسازی میشود.
مسئول سازمان اردویی بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه بازسازی این واقعه به با کمک مردم و به شکل کاملا مردمی انجام میشود گفت: امسال هفتمین سال اجرای این برنامه است و در حال حاضر بر اساس آمار ۱۴ هزار نیرو درگیر برگزاری هر چه بهتر این برنامه هستند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مردم به شکل حضوری در مراسم بازسازی واقعه حضور داشته و از نزدیک این برنامه را تماشا میکنند طبق آمار در سالهای گذشته سه میلیون نفر از نزدیک شاهد بازسازی واقعه بودهاند.
سلیمانی ادامه داد: این برنامه در استانهای سنی نشین و اهل تسنن نیز اجرا میشود و این عزیران نیز در بازسازی واقعه غدیر مشارکت میکنند.
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