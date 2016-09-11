به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان میزان تعهد بانک های استان برای پرداخت تسهیلات اشتغال زا در سال ۹۵ را دو هزار و ۹۰ میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: از این مبلغ تا کنون ۵۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی میزان تعهد بانک های دولتی در رابطه با پرداخت تسهیلات در حوزه سند اشتغال استان را هزار و ۱۶۰میلیارد تومان برشمرد و بیان داشت: طی پنج ماه اول سال جاری ۵۴۷ میلیارد تومان این تسهیلات که حدود ۴۷ درصد کل تعهد بانک های دولتی بوده پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: همچنین میزان تعهد بانک های خصوصی استان برای پرداخت تسهیلات اشتغال زا در سال جاری ۹۶۰ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ تنها ۴۳ میلیارد تومان یعنی ۴.۵ درصد کل تعهد بانک های خصوصی پرداخت شده است.

آشتاب گفت: بانک های استان تا کنون به بیش از ۵۳ درصد تعهدات خود در رابطه با پرداخت تسهیلات اشتغال زا عمل کرده اند.

وی یادآور شد: مجموع عقد قرارداد بانک های استان برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و صنعت و معدن در شش ماه اول امسال ۹۷۵ میلیارد تومان بوده که ۵۹۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۳۸۵ میلیارد تومان دیگر در سیستم های بانکی برای پرداخت در حال تصویب است.