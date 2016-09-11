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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

پیام مدیرعامل خانه هنرمندان ایران به مناسبت روز ملی سینما

پیام مدیرعامل خانه هنرمندان ایران به مناسبت روز ملی سینما

مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران طی پیامی روز ملی سینما را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان به مناسبت روز ملی سینما آمده است:

«بیش از یکصدو بیست سال است که از اختراع جنجالی برادران لومیر می گذرد.

در این سال‌ها، سینما روزهای خوش و غبطه برانگیز فراوان داشته و نیز زمان‌هایی که با تماشای بعضی از تولیداتش سردرگریبان شرم فرو برده است.

اما آنچه مسلم است، تأثیر شگرف هنر هفتم بر مسیر زندگی بشر است که دگرگونی‌های بسیاری را در اندیشه و رفتار مردمان جهان باعث گردیده است.

به بهانه روز ملی سینما (۲۱ شهریور)، تلاش سینماگران شریف و سربلند کشورمان را گرامی داشته، آرزومندم سینمای ایران جایگاه متعالی خود را با خلق و ارایه آثاری هرچه زیباتر و شکوهنده‌تر تداوم بخشد.»

کد مطلب 3766838

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