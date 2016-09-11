نشست بررسی چالش های حوزه دارویی در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مراسم آغاز به کار این نشست، هدف از برگزاری آن را یافتن مسایل مربوط به حوزه های مختلف دارویی و تلاش برای برطرف کردن آنها عنوان کرد.

حسین نیک نهاد با بیان اینکه ایجاد دفتر مطالعات راهبردی دارویی در دانشگاه، ایده و طرحی نو در میان دانشگاه ها است، افزود: دانشجویان دانشکده داروسازی شیراز به صورت فعال و با نگاه نقادانه به بخش های مختلف، تلاش می کنند که دانشکده را ارتقا دهند.

وی ادامه داد: در سالیان گذشته داروسازی کشور راه طولانی را پیموده است و تغییرات اساسی در حوزه داروسازی کشور انجام شده است، چهل سال پیش، پنج یا ۶ کارخانه داروسازی در کشور وجود داشت که همگی شعبه های کارخانه های بین المللی بودند؛ اما امروز نزدیک به هشتاد کارخانه داروسازی در کشور داریم.

نیک نهاد کیفیت داروها در کشور را رو به بهبود برشمرد و گفت: دانش و تخصص تولید دارو در کشور وجود دارد، کارخانه ها فعال هستند و باید از نظر کیفیت هم بهتر شویم.

معاون غذا و داروی دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر ۲۰ دانشکده داروسازی در کشور داریم، گفت: نزدیک به هزار دانشجوی داروسازی در سال پذیرش می شوند، تعداد اعضای هیات علمی و استادان داروسازی افزایش داشته است؛ پژوهش های داروسازی از بخش های سطح یک در کشور است، تعداد مقاله های تولیدی در حوزه داروسازی زیاد است و در قسمت اصلی که تولید داروهای جدید است، باید کار و فعالیت بیشتری انجام شود.

نیک نهاد، گفت: تعداد داروخانه ها و شرکت های توزیع دارو بیشتر شده است و ارایه خدمات به مردم، به خوبی انجام می شود، میزان واردات دارو نسبت به گذشته کاهش داشته، اما باید بتوانیم در این زمینه ها هم رشد و ترقی خوبی داشته باشیم.

وی در زمینه برنامه های آموزشی در حوزه داروسازی، افزود: افزایش ارایه خدمات در داروخانه ها، از مسایل اصلی داروسازی است که در سطوح بالای کشور مطرح و بررسی می شود، نحوه ارایه خدمات، بخش اصلی داروسازی است که باید بررسی شود و برای بهبود آن، راهکار ارایه شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه، داروسازی را از علوم روز، پیشرفته و استراتژیک معرفی کرد و گفت: وضعیت مطلوب همیشه از چیزی که در دنیا وجود دارد، جلوتر است؛ در تمام دنیا چالش هایی در حوزه های مختلف وجود دارد، وضعیت داروسازی کشور ما هم با تمامی پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف شامل علوم داروسازی، آموزش و تکنولوژی، داشته ایم با وضعیت مطلوب دنیا فاصله دارد و هدف ما در حوزه داروسازی، رسیدن به سطح کشورهای توسعه یافته است.

نیک نهاد، با اشاره به مبحث اقتصاد داروسازی در کشور به عنوان مطلبی که به صورت معمول از سوی انجمن داورسازان، داروخانه ها و سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می گیرد، اضافه کرد: این موضوع یکی از چالش برانگیزترین بخش های داروسازی محسوب می شود و باید بتوانیم در این زمینه شرایط کنونی را ارتقا ببخشیم.

وی تاکید کرد: هدف کلی ما ارتقای حوزه داروسازی است و باید جهش های بلندی داشته باشیم تا به وضعیت مطلوب مد نظر، برسیم؛ امیدوارم در پایان نشست، دید بهتری در زمینه داروسازی داشته باشیم و برنامه های کاربردی به صورت طرح های تحقیقاتی برای بهبود وضعیت داروسازی کشور، ارایه شود.

رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در آیین گشایش این نشست پنج روزه، گفت: هدف از برگزاری این نشست بررسی چالش هایی است که در آموزش، صنایع دارویی و خدمات دارویی وجود دارد.

سلیمان محمدی سامانی با بیان اینکه سال گذشته همایشی با هدف ارزیابی چالش های موجود در آموزش داروسازی در شیراز برگزار شد و نتایج خوبی به همراه داشت، افزود: پیرو همایش سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که دفتر مطالعات راهبردی را راه اندازی کنیم تا چالش های مطرح شده شفاف سازی و برای حل آنها برنامه ریزی شود.

وی با تاکید بر اهمیت تولید دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، برنامه ریزی برای کاهش وابستگی را امری ضروری برشمرد که به عنوان یکی از محورهای این نشست به آن توجه شده است.

رییس دانشکده داروسازی، ادامه داد: با توجه به افزایش قابل توجه تعداد دانشکده های داروسازی در پنج سال گذشته، مساله آموزش داروسازی یکی دیگر از چالش هایی است که باید بررسی کنیم که آیا این تعداد دانشکده داروسازی نیاز داریم و اگر نیاز وجود دارد، فارغ التحصیلان کجا باید مشغول به کار شوند و چه نوع خدماتی باید به بیماران و مردم ارایه شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه، یکی دیگر از چالش های این حوزه را کیفیت داروهای داخلی عنوان کرد و گفت: اگرچه تولید این داروها توانسته است مسایل قابل توجهی از کشور را برطرف کند، اما باید ضرورت بازنگری مستمر فرآورده های داخلی و ارزیابی این فرآورده ها در اولویت باشد و با برنامه ریزی دقیق و درست، مطمئن باشیم فرآورده ای که به دست مردم می رسد، از کیفیت و امنیت لازم برخوردار است.

محمدی سامانی، اضافه کرد: در مدت ۱۰ سال گذشته، تعداد قابل توجهی از فرآورده های بیوتکنولوژی در کشور تولید می شود که برای بیماران مختلف سرطانی و ام.اس مورد استفاده قرار می گیرد، پس ضرورت دارد که مطمئن شویم این فرآورده ها از نظر کیفیت با نمونه های خارجی برابری می کند.

وی افزود: تمام این محورها مهم هستند و نیاز داریم در این زمینه ها کارهای تحقیقاتی انجام دهیم، نیازسنجی کنیم و مطمئن شویم که به اهداف موردنظر رسیده ایم و در صورت لزوم، نسبت به تغییر و بازنگری در قوانین و مقررات اقدام کنیم.

در ادامه این نشست، رییس دفتر مطالعات راهبردی علوم دارویی، هدف از این گردهمایی پنج روزه را همفکری دانشجویان و فعالان عرصه سیاستگذاری دارویی کشور در زمینه های پژوهشی، آموزشی، قانونی، آینده کاری دانشجویان داروسازی، نظام داروسازی و موارد مربوط به داروسازی عنوان کرد و گفت: در همین راستا می خواهیم اتاق فکری برای جمع بندی مطالب و استفاده سیاستگذاران و صاحبان حرفه های داروسازی ایجاد کنیم.

عبدالعلی محقق زاده با بیان اینکه دانشجویان داروسازی از شیراز و سایر دانشگاه های کشور در این نشست ها حضور دارند، افزود: کارشناسان وزارت بهداشت، استادان دانشگاه، صاحبان صنایع داروسازی و تولیدکنندگان موفق در پنج روز در حوزه های مختلف داروسازی، مطالبی را به دانشجویان ارایه می دهند.

وی اضافه کرد: لازم است گفتگوهایی که در این نشست ها انجام می شود، در طرح های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد و در مدت کمتر از یک سال، به صورت مکتوب منتشر شود تا در تمام زمینه های داروسازی به کار گرفته شود.

دبیر اجرایی نشست بررسی چالش های دارویی، گفت: دفتر مطالعات راهبردی دارویی از سال گذشته به پیشنهاد استادان و دانشجویان داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایه گذاری شد و از یکم خرداد امسال، به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

مهرداد مصطفوی پور افزود: نشست پنج روزه بررسی چالش های دارویی، در حوزه های مختلف دارویی برگزار می شود و با برگزاری کارگاه ها و نشست های هم اندیشی، چالش های داروسازی بررسی و در پایان راهکارهایی به صورت طرح های تحقیقاتی به مسوولان ارایه می شود.

وی اضافه کرد: «آشنایی با نگاه استراتژیک به چالش های دارویی و شیوه نگارش علمی مقالات این حوزه»، «سیری بر تحولات آموزش داروسازی کشور»، «اخلاق در داروسازی»، «پژوهش، فناوری و آینده پژوهشی در حوزه دارویی»، «سیاستگذاری، قوانین و مدیریت اقتصاد دارویی» و «خدمات محوری دارویی و آینده شغلی داروسازان» از موضوعاتی است که در این نشست ها با حضور استادان و دانشجویان و فعالان داروسازی کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

نشست بررسی چالش های داروسازی، بیستم شهریور در سالن رازی مجتمع ولایت دانشگاه، آغاز و تا بیست و چهارم شهریور ادامه می یابد.