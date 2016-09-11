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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

سبکترین دوچرخه برقی دنیا ساخته شد

سبکترین دوچرخه برقی دنیا ساخته شد

محققان موفق به ساخت دوچرخه ای شده اند که می گویند سبک ترین دوچرخه برقی دنیاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوچرخه برقی که Model E  نام دارد، در شرکتی موسوم به Budnitz طراحی و ساخته شده است.

محصول خبرساز این شرکت ساختار بسیار ساده ای داشته و به دلیل آنکه از آلیاژ تیتانیومی ساخته شده وزن بسیار کمی دارد.

در این دوچرخه برقی موتور کوچک اما پرقدرتی تعبیه شده که تا ۲۴ کیلومتر بر ساعت حداکثر سرعت دارد.

باتری و کابلهای مورد نیاز دوچرخه به طرز هنرمندانه ای در آن جاساز شده اند تا ساده بودن ظاهر آن به خوبی حفظ شود.

نکته جالب توجه اینجاست که دوچرخه سوار می تواند با استفاده از تلفن همراه خود موتور برقی دوچرخه را کنترل کند. باتری قدرتمند این دوچرخه تا ۱۶۰ کیلومتر کارایی دارد.

همچنین آپشن جالبی برای آن در نظر گرفته شده که طی آن با نصب حسگرهای مخصوص در دوچرخه، تشخیص اینکه دوچرخه سوار در سربالایی رکاب می زند به شیوه ای هوشمندانه انجام شده و بدین ترتیب نیروی بیشتری از سوی موتور به کار گرفته می شود.

قیمت این دوچرخه حداقل ۳۹۵۰ دلار است.

کد مطلب 3766843

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