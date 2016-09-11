اجرای «طرح امین»در۲۲۰۰ مدرسه/فعالیت ۵۰۰ طلبه در مدارس شبانه روزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جواد ملکی در نشست هم اندیشی قطب سه ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش کشور در خرم آباد به تدوین ۱۵۶ برنامه برای اولین بار طی امسال اشاره کرد و اظهار داشت: سه برنامه و ۱۳ فعالیت از این برنامه ها مربوط به ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش است که به استانها ابلاغ شده است.

فعالیت ۵۰۰ طلب در مدارس شبانه روزی کشور

وی کرد: افزایش مدارس علوم و معارف اسلامی، اجرا و تعمیم طرح امین، استفاده از طلاب علوم دینی با اولویت سرپرست مدارس شبانه روزی از جمله برنامه هایی است که در این ستاد مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به محوریت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد: سند تحول بنیادین نقشه راه و قانون اساسی و سند بالا دستی آموزش و پرورش است و باید تمام فعالیت ها و برنامه ها بر مبنای این سند تدوین و اجرایی شود و اگر بخواهیم به اهداف سند تحول بنیادین برسیم باید مبانی نظری این سند را بشناسیم.

حجت الاسلام ملکی مسئولیت ستادهای همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش استانها و مناطق و شهرستان ها را مهم برشمرد و تصریح کرد: برنامه های ستاد به تایید مقام معظم رهبری و مراجع تقلید رسیده و مسئولیت اجرای آن با استان ها و شهرستانها است.

وی در ادامه به تاثیر گذار بودن دیدار دانش آموزان با علما و مراجع تقلید افزود: این دیدار ها از جمله برنامه های ستاد در سراسر کشور است.

دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش کشور بر به کارگیری ۵۰۰ طلبه در مدارس شبانه روزی کشور تاکید کرد و افزود: این طلاب خدمت سربازی خود را در مدارس شبانه روزی سپری خواهند کرد که سهم استان لرستان هم ۱۳طلبه است.

اجرای «طرح امین» در ۲۲۰۰ مدرسه کشور

حجت الاسلام ملکی در ادامه با تاکید بر ضرورت تربیت دینی دانش آموزان، گفت: هم اکنون طرح امین در حدود دو هزار و ۲۰۰ مدرسه کشور در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: حوزه و آموزش و پرورش باید به عنوان یک فرایند هدفمند، جهت دار و اثر گذار رسالت خود را انجام دهند و برای تحقق این امر باید براساس سند تحول بنیادین این بخش عمل شود.

مشاورز وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید روش های تحول بنیادین را برای حوزه و آموزش و پرورش تبیین و تشریح کنیم تصریح کرد: تحول بنیادین چتر گسترده ای است که باید همه ارکان تربیتی آموزشی را تحت حمایت خود قرار دهد.

حجت الاسلام ملکی با بیان اینکه مبنای سکوی تحول بنیادین و پرورش تربیت دینی باید بر مبنای آیات قرآن و سیره اهل بیت(ع) است، خاطر نشان کرد: این مبنای دینی و پیاده کردن این مبنا در زندگی می تواند زندگی ما را به حیات طیبه رهنمون سازد.

وی با اشاره به اینکه منسجم و هدفمند اجرای برنامه های تربیتی یکی از اهداف این ستاد است، خاطر نشان کرد: در اجرای برنامه های همکاری حوزه و آموزش و پرورش باید به دور از پرهیز و اکراه، نگاه تربیتی اسلامی را در دانش آموزان اجرا کنیم.

دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش کشور توجه به اولویت های اجرای برنامه ها را از دیگر موارد اجرای سند همکاری حوزه و آموزش و پرورش برشمرد و افزود: حوزویان و مربیان امر تعلیم و تربیت باید با مطالعه سرفصل های این سند و تشریح برنامه ها در راستای اجرای برنامه ها همت خود را به کار گیرند.

حجت الاسلام ملکی با بیان اینکه اجرای طرح امین از جمله طرح های موفق حوزه و آموزش و پرورش است، افزود: در سال ۹۲-۹۱ تعداد مدارس امین ۵۰ مدرسه بود، اما هم اکنون تعداد مدارس امین کشور به دو هزار و ۲۰۰ مدرسه رسیده که این نشان از موفقیت برنامه های مشترک حوزه و آموزش و پرورش است.