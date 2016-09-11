به گزارش خبرگزاری به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهر آلکس اشمیت در دیدار با مدیرکل روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر ‏اینکه جمهوری اسلامی ایران در جهان پیشتاز مبارزه با مواد مخدر است، گفت: اتحادیه اروپا ارزیابی مثبتی از اقدامات ایران ‏در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد و کمیسیون اروپا علاقه‌مند است در تخصیص اعتبار جدید در این حوزه با ایران همکاری ‏کند.‏

وی افزود: کشورهایی همچون دانمارک، سوئد و نروژ نیز علاقه مند هستند تا اعتباراتی را در این حوزه به ایران اختصاص ‏دهند، ما در تلاشیم انگلستان را هم که از ظرفیت خوبی برخوردار است به این جمع اضافه کنیم.‏

اشمیت بیان داشت: نماینده دفتر ‏UNODC‏ در تهران تا نیمه نوامبر ٢٠١٦ منصوب می‌شود، فرد انتخاب شده باید اصلح باشد زیرا نقش وی در جامعه بین الملل خیلی مهم خواهد بود.‏

وی بیان داشت: در کنفرانس بروکسل هم که به زودی برگزار می‌شود، نقش پیشتازی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر را ‏مطرح خواهیم کرد، چرا که نتایج این کنفرانس تاثیر مثبتی در اجلاس سالانه ‏CND‏ دارد.‏

مبارزه با مواد مخدر وظیفه یک کشور نیست

همچنین محمود بیات مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشکر از تلاش های دفتر ‏UNODC‏ ‏برای انتخاب نماینده در تهران و تامین اعتبارات برای اجرای برنامه مشترک کشوری، خاطر نشان کرد: لازم است جامعه ‏جهانی به شناخت اقدامات اثربخش کشورها در مبارزه و اجرای برنامه ها مشارکت کنند.‏

وی افزود: بدیهی است که مبارزه با مواد مخدر یک مسئله فراگیر جهانی است و هیچ کشوری به تنهایی از عهده حل و ‏فصل آن برنخواهد آمد.‏

بیات در پایان به ارزیابی مثبت اتحادیه اروپا از اقدامات ایران اشاره کرد و بیان داشت: اینکه اقدامات و خدمات ایران در ‏مبارزه با مواد مخدر از سوی جامعه بین‌الملل و اتحادیه اروپا مورد تشویق قرار می‌گیرد کافی نیست بلکه باید همکاری ها ‏افزایش یابد.‏