به گزارش خبرگزاری به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهر آلکس اشمیت در دیدار با مدیرکل روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در جهان پیشتاز مبارزه با مواد مخدر است، گفت: اتحادیه اروپا ارزیابی مثبتی از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد و کمیسیون اروپا علاقهمند است در تخصیص اعتبار جدید در این حوزه با ایران همکاری کند.
وی افزود: کشورهایی همچون دانمارک، سوئد و نروژ نیز علاقه مند هستند تا اعتباراتی را در این حوزه به ایران اختصاص دهند، ما در تلاشیم انگلستان را هم که از ظرفیت خوبی برخوردار است به این جمع اضافه کنیم.
اشمیت بیان داشت: نماینده دفتر UNODC در تهران تا نیمه نوامبر ٢٠١٦ منصوب میشود، فرد انتخاب شده باید اصلح باشد زیرا نقش وی در جامعه بین الملل خیلی مهم خواهد بود.
وی بیان داشت: در کنفرانس بروکسل هم که به زودی برگزار میشود، نقش پیشتازی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر را مطرح خواهیم کرد، چرا که نتایج این کنفرانس تاثیر مثبتی در اجلاس سالانه CND دارد.
مبارزه با مواد مخدر وظیفه یک کشور نیست
همچنین محمود بیات مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشکر از تلاش های دفتر UNODC برای انتخاب نماینده در تهران و تامین اعتبارات برای اجرای برنامه مشترک کشوری، خاطر نشان کرد: لازم است جامعه جهانی به شناخت اقدامات اثربخش کشورها در مبارزه و اجرای برنامه ها مشارکت کنند.
وی افزود: بدیهی است که مبارزه با مواد مخدر یک مسئله فراگیر جهانی است و هیچ کشوری به تنهایی از عهده حل و فصل آن برنخواهد آمد.
بیات در پایان به ارزیابی مثبت اتحادیه اروپا از اقدامات ایران اشاره کرد و بیان داشت: اینکه اقدامات و خدمات ایران در مبارزه با مواد مخدر از سوی جامعه بینالملل و اتحادیه اروپا مورد تشویق قرار میگیرد کافی نیست بلکه باید همکاری ها افزایش یابد.
نظر شما