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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دام زنده در شیراز کیلویی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان

دام زنده در شیراز کیلویی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان

شیراز – مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران فارس گفت: دام زنده در شیراز و برخی شهرستانهای استان فارس کیلویی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان عرضه می شود.

ابراهیم کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن عید قربان و استقبال مردم برای خرید دام زنده تاکید کرد: خوشبختانه استان فارس در موضوع دام سبک دارای جایگاه بالایی در تولید کشور است و در این راستا هیچگونه کمبودی نداریم.

وی ادامه داد: با توجه به افزایشی که هرساله در ایام عید سعید قربان روی می دهد دام زنده کیلویی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان عرضه خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران فارس با اشاره به اینکه تاکنون هیچ آماری از میزان خرید مردم به دست نیامده است، گفت: این موضوع یک ضعف است که نمی توانیم میزان دقیق خرید دام را داشته باشیم که امیدوارم در سالهای آینده این مشکل نیز برطرف شود.

وی در خصوص خرید دام نیز تاکید کرد: مردم استان فارس دام خود را از مراکز مشخص شده و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند.

کد مطلب 3766851

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