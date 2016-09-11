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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

پوستر «خشکسالی و دروغ» رونمایی شد

پوستر «خشکسالی و دروغ» رونمایی شد

پوستر فیلم سینمایی «خشکسالی و دروغ» به کارگردانی پدرام علیزاده رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «خشکسالی و دروغ» به کارگردانی پدرام علیزاده در آستانه اکران عمومی رونمایی شد.

این فیلم قرار است بعد از پایان «سایه های موازی» از اوایل مهرماه در گروه زندگی اکران عمومی شود. باران جعفری طراح این پوستر است و سید غلامرضا موسوی تهیه کنندگی فیلم را برعهده دارد.

در «خشکسالی و دروغ» که بر اساس نمایشنامه ای موفق به همین نام جلوی دوربین رفته است محمد رضا گلزار، پگاه آهنگرانی، علی سرابی، آیدا کیخایی، مهدی محرابی، مارال بنی آدم و خاطره اسدی ایفای نقش می کنند. هدایت فیلم پخش کننده این فیلم است.

کد مطلب 3766855

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