حمایت همه جانبه از پلیس در بحث بودجه و اقدامات تامینی خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر إه نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در آخرین ساعات روز شنبه میزبان جمعی از نمایندگان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بود.

در این دیدار نوبخت، کواکبیان، علیجانی، صادقی، اولادقباد، حیدری، بادامچی، سعیدی و مازنی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از مرکز ۱۱۰ پلیس تهران بزرگ بازدید کردند که سردار ساجدی نیا گزارشی از عملکرد پلیس پایتخت ارائه کرد.

در حاشیه بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف معاونت عملیات فاتب، مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: نمایندگان مردم تهران در مجلس امشب به دعوت سردار ساجدی‌نیا به مقر پلیس آمدند تا زیر پوست شهر تهران را در شب ببینند.

وی با بیان اینکه شروع بازدیدها از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ بود و بناست در ادامه از نقاط مختلف بازدید کنیم، اظهار داشت: ما می‌توانیم در بحث‌های بودجه‌ای و حمایت‌هایی که نیروی انتظامی لازم دارد از آنان در مجلس حمایت کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: همچنین در اینجا مسائلی مطرح شد که نشان می‌دهد پلیس برای تامین امنیت اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

کواکبیان در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر و کمبود کمپ‌های نگهداری از این افراد نیز گفت: در این مورد صحبت شده و بنا به اعلام حدود شش هزار نفر را ساماندهی کرده اند و حدود ۱۰ هزار معتاد متجاهر داریم که برای جمع‌آوری آنان نیازمند تامین مکانی مناسب هستیم.

به گفته این نماینده مجلس، در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر، ۱۵دستگاه مختلف در کشور مسئولیت دارند.

کواکبیان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بازدید نمایندگان مجلس، شبانه انجام شده است؟ گفت: معتادان متجاهر در روز دیده نمی‌شوند و ما می‌خواستیم تا موارد مختلفی را که در پایتخت وجود دارد، شبانه رصد کنیم.