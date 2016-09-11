پذیرش FATF در راستای شعار اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست منطقه ای استانداران، سفرا و روسای نمایندگان جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه پیش از ظهر یکشنبه در حالی برگزار شد که وزیر کشور نیز برای اختتامیه این نشست وارد تبریز شده و در آن حضور داشت.

رحمانی فضلی طی سخنانی در این نشست گفت: اقتصاد مقاومتی جبر است و اختیاری نیست و از همه جوانب باید این مساله پذیرفته شود و برای مواجهه با همه قضایا و مشکلات باید اقتصاد مقاومتی اجرا شود، موضوعی که رهنمود و تاکیدات رهبری را نیز دارد.

وی با اشاره به سهم ۷۰ درصدی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم افزود: دولت و ریاست جمهوری به این مهم پایبند هستند و در حال حاضر ۷۰ درصد ظرفیت دولت نیز به این مهم اختصاص یافته و مردم نیز انتظار دارند تا سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا شود.

وزیر کشور با اشاره به اثرات و نتایج برجام و برخی نقدها در این خصوص گفت: بعد از برجام بستر و زمینه برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر مهیا شده و رشد و توسعه ملی در اذهان مردم به خوبی مشهود است اما متاسفانه در این خصوص چندان منصفانه نیست زیرا این انتظار که با برجام همه مشکلات ما به صورت دفعی حل شود، یک تصور غلط و ساخته و پرداخته ذهن بعضی هاست.

وی ادامه داد: این در حالی است که گفته ایم برجام می تواند زمینه را برای مطلوب تر کردن فضا آماده کند نه ایده آل، نقل و انتقال روان تر شده، اجماع جهانی علیه ایران شکسته شده و محصولات ایرانی و کالاهای ایرانی در صحنه های بین المللی حضور بیشتری یافته است.

رحمانی فضلی با اشاره به سیاست های خارجی و اقتصاد مقاومتی گفت: تلاقی دو موضوع مهم سیاست خارجی و اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است زیرا اقتصاد مقاومتی می تواند با همراهی سیاست خارجی زمینه را برای حل مشکلات و حضور در بازارهای جهانی مهیا کرده و این نیازمند عزم همگانی است و همت بالایی می خواهد.

وی با اشاره به مزیت های صادرات در ایران اظهار داشت: در یک رقابت سخت وارد شده ایم و تلاش داریم در داخل کشور امر روان سازی را انجام دهیم و چون استان ها دارای اختیارات لازم نبودند و این پروسه منجر به زمان طولانی برای حل مشکلات استانی می شد، هیات دولت یکصد اختیار خود را به استان ها و سازمان ها و نهادها واگذار کرده است.

وزیر کشور در خصوص موضوع پر حاشیه فتف (FATF) نیز خاطر نشان کرد: بحث پولشویی و جریان مبارزه با ترورسیم از مدت ها قبل دغدغه ما بود که توسط لایحه به مجلس تقدیم و تصویب شد و در راستای رهنمودهای رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقدام های ضدپولشویی در قالب FATF فعال شده است و اقدام بسیار خوبی است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۹۴ کشور عضو این گروه هستند و تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار داشتند و بر همین اساس کشور ما باید مجموعه اقداماتی را انجام می داد و با زحماتی که طی این مدت کشیده شده است الان ۱۸ ماه است از لیست سیاه بیرون آمده ایم و باید تلاش کنیم از اتهام بزرگ پولشویی و همراهی با تروریسم دور باشیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما کشورهایی را که برای آزادی خود مبارزه می کنند و یا در مقابل ظالمان ایستادگی می کنند، تروریسم نمی دانیم بلکه ما داعش و تکفیری ها و این گونه گروه ها را تروریسم می دانیم.

وزیر کشور در پایان سخنان خود گفت: ما به قانون اساسی عمل می کنیم و هر جا به مشکلی برخورد کنیم به مجلس شورای اسلامی ارجاع می دهیم و در بحث FATF هم همه ملاحظات مدنظر قرار گرفته و در راستای استقلال و عزت ایران اسلامی است و باید بستر بهانه جویی برای دشمنان را از بین ببریم.