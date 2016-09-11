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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

سرپرست شرکت غله منطقه ۲ کشور:

۳۰۰۰ نانوایی مازندران درجه بندی شده است

۳۰۰۰ نانوایی مازندران درجه بندی شده است

ساری - سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گفت: سه هزار هزار واحد از نانوایی‌های استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط درجه بندی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید نماینده مجلس از شرکت غله مازندران، کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت نان را یکی از سه برنامه اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد و با اشاره به مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت غله اظهار داشت: در سال زراعی جاری این شرکت ضمن خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان و خرید دانه روغنی کلزا در حال حاضر مشغول خرید دانه‌های روغنی آفتاب گردان است و همچنین برای خرید دانه روغنی سویا نیز برنامه ریزی و تمهیدات لازم را دیده است.

وی به موضوع ارتقای کیفیت نان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح جامع نان سالم، ارتقای کمی و کیفی خبازی های است.

محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی موضوع جمع آوری گندم جوانه زده در آن شرایط حساس فصل خرید که احتمال تبعات اجتماعی به همراه داشت را کاری مدیریتی و مهم دانست.

کد مطلب 3766865

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