۳۰۰۰ نانوایی مازندران درجه بندی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید نماینده مجلس از شرکت غله مازندران، کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت نان را یکی از سه برنامه اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد و با اشاره به مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت غله اظهار داشت: در سال زراعی جاری این شرکت ضمن خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان و خرید دانه روغنی کلزا در حال حاضر مشغول خرید دانه‌های روغنی آفتاب گردان است و همچنین برای خرید دانه روغنی سویا نیز برنامه ریزی و تمهیدات لازم را دیده است.

وی به موضوع ارتقای کیفیت نان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح جامع نان سالم، ارتقای کمی و کیفی خبازی های است.

محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی موضوع جمع آوری گندم جوانه زده در آن شرایط حساس فصل خرید که احتمال تبعات اجتماعی به همراه داشت را کاری مدیریتی و مهم دانست.