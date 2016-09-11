کنگره بزرگداشت شهدای حادثه منا در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهدای حادثه منا پیش از ظهر امروز یکشنبه و همزمان با ایام ذی الحجه در مسجد غدیر شهر کرمانشاه برگزار شد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی مطلق عضو بعثته دفتر مقام معظم رهبری نیز به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت.

همچنین جمعی از حاجیان حاضر در منای سال گذشته، خانواده شهدا و دیگر اقشار مردم ولایتمدار کرمانشاه در مراسم امروز حضور داشتند.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه و اجرای مداحی و مرثیه سرایی یاد و خاطره شهدای حادثه منا را گرامی داشتند.

حجت الاسلام حسینی مطلق عضو بعثه دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم، بی تدبیری مقامات سعودی را به عنوان مهمترین عامل وقوع حادثه دلخراش منا در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اکنون یک سال از آن حاثه تلخ می گذرد، افزود: ماموران سعودی تشنگی حادثه دیدگان را دیدند اما اقدامی نکرده و هیچ گونه امداد رسانی را انجام ندادند تا همگان شاهد وقوع فاجعه ای عظیم و دردناک باشیم.

حسینی مطلق تصریح کرد: البته پس از این اتفاق، مقامات سعودی در تحویل و شناسایی جان باختگان نیز هیچ گونه همکاری را از خود نشان ندادند.

وی همچنین به اقدام سعودی ها در دفن دسته جمعی جانباختگان اشاره کرد و گفـت: اگر واکنش صریح و قاطعانه رهبر معظم انقلاب نبود شاید پیکر بسیاری از شهدای ایرانی به وطن باز نمی گشت.

حسینی مطلق تاکید کرد: این واکنش صریح رهبر انقلاب موجب شد که سعودی ها به سرعت تغییر موضع داده و پیکر شهدای ایرانی را بازگردانند.

عضو بعثه دفتر مقام معظم رهبری در پایان از برگزار کنندگان کنگره شهدای حادثه منا در کرمانشاه قدردانی کرد.