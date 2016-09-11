۱۸۰۰ طلبه در حوزه علمیه خواهران گلستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ایوب وردانی، صبح یکشنبه، در مراسم افتتاح متمرکز مدارس حوزه علمیه خواهران استان گلستان اظهار کرد: گلستان با داشتن یک هزار و ۸۰۰ طلبه خواهر که تعداد بیشتری از طلبه‌های برادر استان هستند، امسال هم ۶۰۰ طلبه خواهر پذیرش کرده است.

وی با بیان این که دوای همه دردها تقوا است، افزود: عالمان زیادی در دنیای غیرتوحیدی حضور دارند، اما آنچه به تلاش‌های علمی در حوزه‌های علمیه جهت می‌دهد تقوی و تزکیه است.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان تصریح کرد: مشکل جهان بشریت از بی‌تقوایی یا ضعف تقوا است و این مشکل اساسی ما و دنیای امروز است.

وردانی گفت: جهالت هم بخشی از مشکلات است اما مشکل اصلی ما تقوی و دوری از خدا و خداباوری در زندگی و عرصه‌های مختلف آن است.

به گفته وی، کسب علم و دانستن علم وسیله‌ای است برای رسیدن به تقوی و تقوی هم وسیله است برای سعادت انسان. در آموزه‌های دینی ما علم بدون تقوی نتیجه ندارد و این نقش برای ما که ادعای هدایت و رهبری در جامعه را داریم جزو مباحث اساسی و تأثیرگذار است.

وردانی با بیان این که اگر تقوا مغفول بماند یا از توجه ما خارج شود کارهای ما ثمره‌ای ندارد، افزود: حوزه‌های علمیه ساده زیستی را حفظ، در خودسازی و تذهیب نفس تلاش کرده و خود را از مردم جدا نبینند. البته این به این منزله نیست که خود را برتر از مردم بدانیم، باید خود را با مردم بدانیم و از خودمان شروع کنیم.

وی تأکید کرد: عملکرد ما تأثیرگذار است، در جامعه نقش اساسی و تأثیرگذاری داریم و در حوزه علمیه هرچه فرامی‌گیریم در تقوا است.

وردانی خاطرنشان کرد: امروز دنیای اسلام تشنه معارف ناب محمدی است و این وظیفه را حوزه‌های علمیه بر عهده‌دارند. تلاش برای کسب علوم و معارف اسلامی وظیفه ما است و برای انتقال آن باید تلاش کنیم.

وی وظایف طلاب و حوزه های علمیه را بسیار سنگین ارزیابی کرد و گفت: حوزه‌های علمیه زمان زیادی نیست که راه‌اندازی شده اما موفقیت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف کسب کرده است و امروز رویکرد بانوان به‌مراتب بیشتر از آقایان است.

وی تأکید کرد: حوزه باید همان روحیه سنتی خود را حفظ کرده اما در عین حال باید برای انتقال به عرصه‌های اجتماعی تلاش کند.