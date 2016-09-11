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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

راه اندازی ۸۰ مدرسه غیردولتی ورزشی در دستور کار آموزش و پرورش است

راه اندازی ۸۰ مدرسه غیردولتی ورزشی در دستور کار آموزش و پرورش است

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد ۱۹۲ مدرسه تخصصی ورزش را تعریف کرده ایم و راه اندازی ۸۰ مدرسه غیردولتی ورزش نیز در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی در جلسه ستاد عالی تشکیلاتی سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای که در ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل، تهذیب و ورزش نوجوانان شکل گرفته است.

وی افزود: المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای، مدرسه محور است و مهمترین فعالیت های ما درس تربیت بدنی است که توسط ۳۳ هزار دبیر تربیت بدنی تدریس می شود.

حمیدی بیان کرد: امسال برای سومین سال است که المپیاد های ورزشی درون مدرسه ای را برگزار می کنیم که هدف آن ارتقا سلامت جسمانی و روحی و ترویج ورزش همگانی و استعدادیابی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: المپیاد های درون مدرسه ای در تمام مدارس شهری، روستایی، عشایری و استثنایی برگزار می شود و از تعداد بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این المپیاد ها شرکت کرده اند.

وی افزود: کانون های درون مدرسه ای با هدف غربالگری استعدادها در نوبت بعدازظهر مدارس برگزار می شود.

حمیدی با اشاره به مدارس تخصصی ورزش گفت: این مدارس را فدراسیون های هندبال، بسکتبال و والیبال ایجاد کرده اند و استعدادها را در یک مدرسه جمع کرده اند.

وی یادآور شد: فدراسیون تنیس نیز درخواست کرده است مدرسه تخصصی برای رشته تنیس ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش ۱۹۲ مدرسه تخصصی ورزش را تعریف کرده ایم و راه اندازی ۸۰ مدرسه غیردولتی ورزشی در دستور کار است تا دانش آموزان به صورت حرفه ای ورزش را دنبال کنند.

کد مطلب 3766878

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