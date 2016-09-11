راه اندازی ۸۰ مدرسه غیردولتی ورزشی در دستور کار آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی در جلسه ستاد عالی تشکیلاتی سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای که در ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل، تهذیب و ورزش نوجوانان شکل گرفته است.

وی افزود: المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای، مدرسه محور است و مهمترین فعالیت های ما درس تربیت بدنی است که توسط ۳۳ هزار دبیر تربیت بدنی تدریس می شود.

حمیدی بیان کرد: امسال برای سومین سال است که المپیاد های ورزشی درون مدرسه ای را برگزار می کنیم که هدف آن ارتقا سلامت جسمانی و روحی و ترویج ورزش همگانی و استعدادیابی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: المپیاد های درون مدرسه ای در تمام مدارس شهری، روستایی، عشایری و استثنایی برگزار می شود و از تعداد بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این المپیاد ها شرکت کرده اند.

وی افزود: کانون های درون مدرسه ای با هدف غربالگری استعدادها در نوبت بعدازظهر مدارس برگزار می شود.

حمیدی با اشاره به مدارس تخصصی ورزش گفت: این مدارس را فدراسیون های هندبال، بسکتبال و والیبال ایجاد کرده اند و استعدادها را در یک مدرسه جمع کرده اند.

وی یادآور شد: فدراسیون تنیس نیز درخواست کرده است مدرسه تخصصی برای رشته تنیس ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش ۱۹۲ مدرسه تخصصی ورزش را تعریف کرده ایم و راه اندازی ۸۰ مدرسه غیردولتی ورزشی در دستور کار است تا دانش آموزان به صورت حرفه ای ورزش را دنبال کنند.