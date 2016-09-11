پوستر فیلم «هیهات» رونمایی شد/ آماده شدن برای اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه فیلم محرم سینمای ۹۵ با عنوان «هیهات» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی در ایوان شمس برگزار می شود.

اکران خصوصی فیلم سینمایی «هیهات» به نویسندگی و کارگردانی هادی نائیجی، دانش اقباشاوی، روح الله حجازی، هادی مقدم‌دوست که قرار است بعد اتمام نمایش فیلم «ناردون» اکران شود، پنجشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ در تالار ایوان شمس با حضور عوامل فیلم، اهالی سینما و مدیران فرهنگی برگزار خواهد شد.

همچنین پوستر افتتاحیه این اثر در آستانه اکران عمومی در سینماهای تهران و شهرستان ها منتشر شد.

در این فیلم که محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است، بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، حامد بهداد، مینا ساداتی، بابک حمیدیان، آلا نجم، بهاران بنی احمدی، خسرو شهراز و... ایفای نقش کرده اند.