  1. هنر
  2. تئاتر
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

کارگاه‌های «تئاتر و تجربه» ایرانشهر میزبان گروه «بین» می‌شود

کارگاه‌های «تئاتر و تجربه» ایرانشهر میزبان گروه «بین» می‌شود

کارگاه تئاتر و تجربه تماشاخانه ایرانشهر فصل پاییز خود را با برگزاری کارگاه‌های گروه «بین» به سرپرستی شهاب آگاهی شروع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ایرانشهر در راستای فراهم کردن امکانات و تسهیلات آموزشی برای علاقمندان و دانشجویان این حوزه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور گروه‌های شناخته‌  شده تئاتری اقدام کرده است.

سومین دوره از کارگاه «تئاتر و تجربه» در فصل پاییز میزبان گروه «بین» به سرپرستی شهاب آگاهی است که از اول مهرماه طی ۱۰ جلسه سه‌ ساعته با حداقل هزینه موجود (۴۵۰ هزار تومان) برای اجرا در نیم سال اول ۹۶ در تماشاخانه استاد انتظامی برگزار می‌شود.

کارگاه گروه «بین» با سه عنوان زیر برگزار می شود:

۱- کار روی متن زیر نظر شهاب آگاهی

۲- بدن زیر نظر محمدرضا علی‌اکبری

۳- موسیقی زیر نظر نوید گوهری

مدرسان این کارگاه از اعضای گروه «بین» هستند که طی یک برنامه از پیش تعیین‌شده به ارائه، تشریح و توضیح سرفصل‌ها خواهند پرداخت.

تمامی دوره‌های آموزشی کارگاه‌های «تئاتر و تجربه» در تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌ شود.

کد مطلب 3766884
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها