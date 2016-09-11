علی اصغر فانی در جلسه ستاد عالی تشکیلاتی سومین المپیاد ورزشی درون ‌مدرسه‌ای گفت: المپیاد ورزشی درون‌ مدرسه‌ای با رویکرد مدرسه انجام می‌شود تا تمام دانش‌آموزان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: طبق سند تحول بنیادین باید مدرسه به یک نهاد تربیتی محله تبدیل شود و می‌تواند در نوبت بعدازظهر برای حضور بچه‌های محله دایر شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ۸ هزار مدرسه وارد کانون درون‌مدرسه‌ای شده‌اند که پروسه کانون و تبدیل مدرسه به نهاد تربیتی در راستای سند تحول بنیادین است.

وی بیان کرد: توسعه ورزش همگانی زمینه‌ساز توسعه قهرمانی است و شاهد مشارکت سایر نهادها در المپیاد درون مدرسه‌ای بوده‌ایم.

فانی یادآور شد: درس تربیت بدنی در متوسطه دوم سه ساعت بود که سه ساعت دیگر نیز به آن اضافه شد و این نشان از توجه دولت به ابعاد تربیت بدنی و جسمی دانش‌آموزان دارد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: دروسی تحت عنوان انسان و محیط زیست و انسان و سلامت به درس آموزش متوسطه اضافه شده است.

وی گفت: طبق آخرین آمار ثبت‌نام، تا امروز ۱۲ میلیون دانش‌آموز در سامانه ثبت‌نامی سناد ثبت‌نام کرده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم با رشد ۲۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان مواجه شویم و ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ داشته باشیم.